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Il Sassuolo è la vittima preferita di Zaccagni, ma occhio alle sconfitte
Quanti goal per Zaccagni contro il Sassuolo, compagine neroverde è la squadra a cui il capiano della Lazio ha segnato più goal (5) ma spesso ha anche perso: ecco i precedenti.
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I precedenti di Zaccagni contro il Sassuolo: il dato sui goal
Con cinque reti realizzate in totale, il Sassuolo si conferma la vittima preferita di Zaccagni: il numero 10 biancoceleste non ha segnato così tanti goal a nessun altra squadra fino a questo momento della sua carriera. 2 li ha messi a segno con la maglia dell’Hellas Verona e gli altri 3 con quella della Lazio. In tutto sono 13 le partite disputate dall’ala contro i neroverdi e l’ultimo goal risale invece all’1-1 all’Olimpico del 25 maggio 2024.
Zaccagni contro il Sassuolo: le sconfitte
Dei 13 confronti, 5 sono finite con vittorie per Zaccagni mentre 2 sono i pareggi e ben 6 le sconfitte: 4 delle quali arrivate ai tempi dell’Hellas Verona. Per quanto riguarda il dato sulle partite perse, dopo Inter, Milan e Napoli è proprio il Sassuolo la squadra che ha visto il classe 1995 perdere più volte.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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