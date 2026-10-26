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Il Sassuolo è la vittima preferita di Zaccagni, ma occhio alle sconfitte

Published

23 minuti ago

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Zaccagni precedenti Sassuolo

Quanti goal per Zaccagni contro il Sassuolo, compagine neroverde è la squadra a cui il capiano della Lazio ha segnato più goal (5) ma spesso ha anche perso: ecco i precedenti.

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I precedenti di Zaccagni contro il Sassuolo: il dato sui goal

Con cinque reti realizzate in totale, il Sassuolo si conferma la vittima preferita di Zaccagni: il numero 10 biancoceleste non ha segnato così tanti goal a nessun altra squadra fino a questo momento della sua carriera. 2 li ha messi a segno con la maglia dell’Hellas Verona e gli altri 3 con quella della Lazio. In tutto sono 13 le partite disputate dall’ala contro i neroverdi e l’ultimo goal risale invece all’1-1 all’Olimpico del 25 maggio 2024.

Zaccagni contro il Sassuolo: le sconfitte

Dei 13 confronti, 5 sono finite con vittorie per Zaccagni mentre 2 sono i pareggi e ben 6 le sconfitte: 4 delle quali arrivate ai tempi dell’Hellas Verona. Per quanto riguarda il dato sulle partite perse, dopo Inter, Milan e Napoli è proprio il Sassuolo la squadra che ha visto il classe 1995 perdere più volte.

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7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
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