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Zaccagni fa 200 presenze con la Lazio, sotto gli occhi di Immobile

Published

3 ore ago

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Zaccagni 200 presenze

Prima di Lazio Monza, il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, è stato premiato dal ds Fabiani per le 200 presenze con l’aquila sul petto. Ad assistere alla premiazione, e alla sfida della squadra, c’era anche il bomber Ciro Immobile.

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Zaccagni è stato premiato per le sue 200 presenze con la maglia della Lazio

In un momento nel quale il capitano attuale si è preso la scena, raccogliendo i meritati applausi per aver raggiunto un simile traguardo, anche uno storico capitano come Immobile ha calamitato l’attenzione, con i tifosi presenti che lo hanno salutato e i cronisti che lo hanno ricercato per strappargli interviste.

Si è trattato di una sorta di passaggio di consegne ideale tra i due ultimi capitani della Lazio, ambedue amati e sostenuti dai supporters, anche nel pieno della protesta contro la società guidata da Claudio Lotito.

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