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Lo strano primato di Zaccagni in Europa dal suo arrivo alla Lazio
A poche ore dalla sfida tra Lazio e Monza in campionato, Il Messaggero nella sua edizione odierna si sofferma sul capitano biancoceleste Mattia Zaccagni e su un dato particolare: è primo per falli subiti in Europa.
Leggi Anche: Mandas a caccia della quarta rete inviolata, ma occhio al Monza: brianzoli fin qui sempre in gol
Il primato di Zaccagni dal suo arrivo alla Lazio
Il Messaggero riporta un curioso dato sul capitano della Lazio Mattia Zaccagni. Dal suo arrivo in biancoceleste il 31 agosto del 2021, è il giocatore che ha subito più falli in tutta Europa. Più nello specifico, Zaccagni ha anche causato 55 cartellini gialli ai suoi avversari in questo lasso di tempo.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|Roma
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
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|6
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|2
|5
|20
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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