Lo strano primato di Zaccagni in Europa dal suo arrivo alla Lazio

A poche ore dalla sfida tra Lazio e Monza in campionato, Il Messaggero nella sua edizione odierna si sofferma sul capitano biancoceleste Mattia Zaccagni e su un dato particolare: è primo per falli subiti in Europa.

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Il primato di Zaccagni dal suo arrivo alla Lazio

Il Messaggero riporta un curioso dato sul capitano della Lazio Mattia Zaccagni. Dal suo arrivo in biancoceleste il 31 agosto del 2021, è il giocatore che ha subito più falli in tutta Europa. Più nello specifico, Zaccagni ha anche causato 55 cartellini gialli ai suoi avversari in questo lasso di tempo.

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