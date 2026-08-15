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La Lazio riparte da Zaccagni: il capitano torna al centro del progetto

Published

2 ore ago

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Zaccagni progetto Lazio Gattuso

Mattia Zaccagni è tornato centrale nella nuova Lazio di Gattuso; il capitano biancoceleste si è ripreso il posto da leader tecnico, con un precampionato che lo ha visto protagonista come capocannoniere con 6 reti messe a segno.

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Zaccagni torna a essere leader tecnico della Lazio: Gattuso riparte dal capitano

Mattia Zaccagni è tornato al centro del progetto Lazio. Il precampionato del capitano biancoceleste, come evidenziato dal CdS nella sua edizione odierna, lo ha visto assoluto protagonista. Capocannoniere con 6 reti messe a segno, nessuno ha segnato più di lui nelle amichevoli estive. Il gioco di mister Gattuso, più offensivo e sbarazzino, esalta le caratteristiche tecniche del 10 della Lazio e i risultati si stanno vedendo.

La pubalgia la scorsa stagione lo aveva frenato, ora sembra essere tutto alle spalle. Gattuso ha capito che doveva riposizionare il capitano al centro del progetto Lazio, e così sta facendo. La stagione sarà lunga e complicata, soprattutto con l’assenza dei tifosi all’Olimpico. La speranza è che tutti i segnali mostrati nel precampionato vengano confermati con l’inizio della stagione.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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