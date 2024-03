Zaccagni pronto a riprendersi la Lazio, con Tudor il rinnovo si avvicina

Tempo di lettura: < 1 minuto

TUDOR ZACCAGNI LAZIO- Mattia Zaccagni, con l'arrivo di Tudor è pronto a finire la stagione ad alti livelli. L'arrivo dell'allenatore croato potrebbe dare una buona spinta verso il rinnovo.

Zaccagni in cerca della giusta motivazione con Tudor

Mattia Zaccagni è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della passata stagione. Quest'anno però, non sta rendendo come le aspettative come un po' tutta la rosa. Si sono anche infittite le voci su un suo possibile addio dalla Lazio, con varie dichiarazioni dell'agente che hanno fatto tremare tutti i tifosi. Giuffredi ha infatti ribadito più volte come ci sia distanza sulla questione rinnovo.

Con Tudor una nuova rinascita per Zaccagni?

L'addio di Sarri però mescola le carte in tavola in quel di Formello. Tudor ha già individuato i pilastri del nuovo progetto Lazio, Zaccagni è tra questi. I due si sono già conosciuti a Verona e lì l'attaccante italiano ha mostrato tutte le sue qualità proprio grazie all'allenatore croato. Zaccagni quindi sembrerebbe aver ritrovato la motivazione giusta per finire alla grande questa stagione. L'arrivo di Tudor potrebbe inoltre spingere l'ago della bilancia, chiamato rinnovo, verso la permanenza nella capitale.