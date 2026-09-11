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Zaccagni riparte dal Milan, è arrivata l’ora di sbloccarsi
Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni non timbra il cartellino dalla sfida contro il Milan negli ottavi di Coppa Italia dello scorso dicembre: la rinascita del numero 10 biancoceleste può avvenire proprio contro il Diavolo nel big match di sabato sera.
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Zaccagni a caccia del ritorno al gol: contro il Milan la grande occasione per il capitano biancoceleste.
Come ricorda l’edizione odierna de Il Messaggero, Mattia Zaccagni non compare nel tabellino dei marcatori in un match ufficiale della Lazio dalla sfida di Coppa Italia dello scorso dicembre contro il Milan.
La gara di sabato proprio contro i rossoneri può rappresentare la chance giusta per sbloccarsi in zona gol. Contro l’Udinese il numero dieci laziale ha comunque inciso, fornendo l’assist per il gol di Frattesi. Gattuso non rinuncia a lui per nessun motivo al mondo, ma ora si aspetta una risposta convincente da Zaccagni sotto porta, magari per centrare un poker da record in questo avvio di campionato.
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