Connect with us

NOTIZIE

Zaccagni riparte dal Milan, è arrivata l’ora di sbloccarsi

Published

1 ora ago

on

Mattia Zaccagni

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni non timbra il cartellino dalla sfida contro il Milan negli ottavi di Coppa Italia dello scorso dicembre: la rinascita del numero 10 biancoceleste può avvenire proprio contro il Diavolo nel big match di sabato sera.

LEGGI ANCHE: Campagna abbonamenti: a mezzanotte stop alle nuove tessere

Zaccagni a caccia del ritorno al gol: contro il Milan la grande occasione per il capitano biancoceleste.

Come ricorda l’edizione odierna de Il Messaggero, Mattia Zaccagni non compare nel tabellino dei marcatori in un match ufficiale della Lazio dalla sfida di Coppa Italia dello scorso dicembre contro il Milan.

La gara di sabato proprio contro i rossoneri può rappresentare la chance giusta per sbloccarsi in zona gol. Contro l’Udinese il numero dieci laziale ha comunque inciso, fornendo l’assist per il gol di Frattesi. Gattuso non rinuncia a lui per nessun motivo al mondo, ma ora si aspetta una risposta convincente da Zaccagni sotto porta, magari per centrare un poker da record in questo avvio di campionato.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI