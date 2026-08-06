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Zaccagni, comincia la stagione del riscatto: la doppietta per ripartire
Dopo la scorsa deludente stagione, il capitano Mattia Zaccagni va in cerca di riscatto: nelle amichevoli del precampionato biancoceleste ha fornito a mister Gattuso dei segnali di ripresa che dovrà confermare una volta che cominceranno gli impegni ufficiali.
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Tre gol per rilanciarsi: comincia la stagione del riscatto di Zaccagni
Quattro gol la scorsa stagione e l’ultima esultanza in gare ufficiali il 4 dicembre, nella sfida di Coppa Italia contro il Milan. Un digiuno lunghissimo che è sembrato eterno per il capitano della Lazio, abituato a caricarsi i suoi sulle spalle ma anche lui colpito dall’annata negativa dei biancocelesti. Il suo valore di mercato ne ha profondamente risentito: secondo i dati di Transfermarkt è il calciatore di Serie A il cui valore è più diminuito in termini percentuali nell’anno solare. Adesso punta al riscatto. Come riporta TMW, è lui il calciatore che per primo è stato chiamato da mister Gattuso e intorno al quale “Ringhio” vuole costruire la sua squadra. Zac ha risposto presente.
Ripartire dal precampionato
E se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, allora Mattia Zaccagni può sorridere. Con quattro reti in cinque partite amichevoli, ha già eguagliato lo score dell’intera scorsa annata. Oltre al tacco contro l’Ascoli e alla doppietta nella sfida all’Ostiamare, il capitano ha dimostrato di essere sulla strada per ritrovare la brillantezza e l’incisività perdute. Buone notizie per lui e per Gattuso, che non può fare a meno di lui per la prossima stagione.
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