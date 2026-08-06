Connect with us

NOTIZIE

Zaccagni, comincia la stagione del riscatto: la doppietta per ripartire

Published

44 minuti ago

on

Zaccagni riscatto

Dopo la scorsa deludente stagione, il capitano Mattia Zaccagni va in cerca di riscatto: nelle amichevoli del precampionato biancoceleste ha fornito a mister Gattuso dei segnali di ripresa che dovrà confermare una volta che cominceranno gli impegni ufficiali.

LEGGI ANCHE: Sebastiano Esposito offerto alla Lazio ma il nome non convince

Tre gol per rilanciarsi: comincia la stagione del riscatto di Zaccagni

Quattro gol la scorsa stagione e l’ultima esultanza in gare ufficiali il 4 dicembre, nella sfida di Coppa Italia contro il Milan. Un digiuno lunghissimo che è sembrato eterno per il capitano della Lazio, abituato a caricarsi i suoi sulle spalle ma anche lui colpito dall’annata negativa dei biancocelesti. Il suo valore di mercato ne ha profondamente risentito: secondo i dati di Transfermarkt è il calciatore di Serie A il cui valore è più diminuito in termini percentuali nell’anno solare. Adesso punta al riscatto. Come riporta TMW, è lui il calciatore che per primo è stato chiamato da mister Gattuso e intorno al quale “Ringhio” vuole costruire la sua squadra. Zac ha risposto presente.

Ripartire dal precampionato

E se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, allora Mattia Zaccagni può sorridere. Con quattro reti in cinque partite amichevoli, ha già eguagliato lo score dell’intera scorsa annata. Oltre al tacco contro l’Ascoli e alla doppietta nella sfida all’Ostiamare, il capitano ha dimostrato di essere sulla strada per ritrovare la brillantezza e l’incisività perdute. Buone notizie per lui e per Gattuso, che non può fare a meno di lui per la prossima stagione.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 09/08/2026 · 20:45
Frosinone
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 05/08/2026 · 18:00
Lazio
4-0
Finale
Ostiamare
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI