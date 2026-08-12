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Zaccagni e il siparietto con il gelataio romanista

Published

12 ore ago

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Mattia Zaccagni

Nell’ultima giornata di riposo concessa da Gennaro Gattuso ai suoi, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni si è concesso un giorno di riposo in barca assieme a sua moglie, Chiara Nasti; la coppia ha scelto come meta Ponza e mentre si stava rilassando al sole è stata raggiunta da Alfio, del barchino dei gelati, noto tifoso giallorosso, che ha ripreso un simpatico siparietto con Zac. 

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Zaccagni in barca e il siparietto con Alfio, il gelataio romanista

Alfio è una faccia nota a Ponza. Gira con il suo barchino e consegna gelati ai turisti direttamente sui loro natanti. Occasionalmente incontra personaggi famosi, data la popolarità del luogo dove lavora, e quando lo autorizzano scatta con loro foto e gira filmini. Il siparietto con Zaccagni è nato proprio così: Alfio si è avvicinato dopo averlo riconosciuto e il 10 della Lazio gli ha detto “I romanisti via da qui”, in tono scherzoso. Prima di lasciare l’esterno a godrsi il suo riposo, Alfio ha scattato un selfie con il giocatore e la sua compagna.

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