Tempo di lettura: < 1 minuto

ZAMPA STADIO TIFOSI – Ai microfoni di Rai Sport è intervenuta la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. Queste le sue parole sull’argomento riapertura degli stadi.

Le parole di Sandra Zampa

“Riaprire gli stadi? Non c’è mai stata nessuna preclusione. Eravamo preoccupati per la ripresa, che poi è arrivata. Aspettiamo i dati e vediamo anche se si potrà portare gente agli stadi, con norme di sicurezza assolute. In ogni caso, il tema per ora non è stato affrontato per niente, il Cts deve occuparsi di una marea di situazioni, ma l’ultima parola spetta alla politica. Le cose stanno andando molto meglio, il virus pare essere meno pericoloso ma c’è ancora e non bisogna abbassare la guardia. l’Italia ha lavorato bene ed è stata modello per altri paesi europei, indicando una strada. Lasciamoci con un velo di speranza anche sull’apertura parziale degli stadi, porterò questo quesito, ne sarò portavoce”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.