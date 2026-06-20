Pazza idea per l’attacco: Gattuso ha chiesto Zaniolo, vuole fantasia

La notizia è clamorosa, soprattutto per il passato del diretto interessato: Gattuso alla Lazio avrebbe chiesto di prendere Zaniolo. Se dovesse realmente andare in porto, l’ex Roma tornerebbe nella Capitale dopo una buona stagione trascorsa con la maglia dell’Udinese. Si sa che le vie del calciomercato sono infinite, ma questa sarebbe davvero una strada inaspettata.

Leggi anche: Lotito al telefono con un tifoso della Reggina: “Stia tranquillo, stiamo lavorando” (VIDEO)

Calciomercato, Lazio su Zaniolo: costi, formula e tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

Il dato da cui partire è che tra Zaniolo e l’Udinese, attualmente, la situazione è in stallo. In Friuli, dopo il riscatto dal Galatasaray per 5 milioni di euro, sembra essere calato il gelo. L’ex Roma vuole un contratto più corposo rispetto agli 1,2 milioni che guadagna attualmente ma, almeno per ora, il club bianconero sembra non volerlo/poterlo accontentare. Ecco, quindi, che si potrebbe inserire la Lazio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club biancoceleste è la squadra che segue con maggiore interesse la situazione legata a Zaniolo. Mister Gattuso è un suo grande estimatore, ne apprezza le qualità fisiche e tecniche, e non è un segreto che a Formello lo accoglierebbe a braccia spalancate. Dal passato giallorosso del calciatore, potrebbe così aprirsi un futuro a tinte biancocelesti.

Anche in passato il suo nome era circolato, ma sempre in maniera aleatoria. Ora, invece, l’interesse sembrerebbe molto più concreto. Rino Gattuso lo ha richiesto e gradirebbe in rosa un calciatore con le sue qualità. Certo, l’operazione resta complicata visto che il cartellino è valutato sui 18/20 milioni di euro, ma con delle cessioni di peso ci si potrebbe anche arrivare. Suggestione di mercato assolutamente da monitorare passo dopo passo.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP