Lazio Women, Zannini: “Entusiasta per questo nuovo inizio”

Fra i nuovi arrivi in casa Lazio Women c’è il difensore centrale classe 200 Carola Zannini che si è presentata ai microfoni del club biancoceleste.

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Le parole di Carola Zannini, neo difensore della Lazio Women.

“C’è questa opportunità che ho deciso di cogliere, prenderà tutto quello che mi verrà dato e consigliato in questo nuovo campionato. Sono molto entusiasta per questo inizio. È stato determinante anche parlando con la società, il loro progetto include i giovani e ti dà fiducia. Parla sempre il campo poi, devo meritarmi qualsiasi cosa ed essere brava a sfruttare tutte le opportunità”.

Cosa vorrei rubare a Fordos e Connolly? Sicuramente sono più grandi e hanno più esperienza, prenderò tutto ciò che mi consigliano. Anche un’altra lingua, bisogna confrontarsi e parlare. La comunicazione è fondamentale per me nel reparto difensivo, in questo ci aiuterà il mister e anche lo staff con i suoi principi e nell’identità”.

Zannini su mister Grassadonia.

“Grassadonia? Sicuramente è uno stimolo in più, gli viene riconosciuto da tutti. È stato chiaro, dal punto di vista tattico si lavorerà tanto e ci aiuterà sicuramente a mettere sulle spalle un bagaglio più importante dal punto di vista del campo e della sua esperienza”.

Zannini sul campionato.

“Serie A? Penso che chiunque faccia questo sport abbia degli obiettivi propri e futuri, in questo momento però penso al presente e a mettermi in gioco. È un campionato che non ho mai affrontato e devo anche capire per i ritmi, abituarmi agli allenamenti con gente grande e con più esperienza. È una scommessa, ma anche l’obiettivo di tutte noi giovani”.

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