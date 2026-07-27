WOMEN I Zanoli: “L’anno scorso per me è stato durissimo, sono rimasta per crescere ancora”

Direttamente dal ritiro della Lazio Women, in corso a Celano, la calciatrice biancoceleste Martina Zanoli ha parlato ai microfoni ufficiali del club della prossima stagione e degli infortuni patiti nella scorsa. Ecco le sue dichiarazioni.

Leggi anche: WOMEN I Masu: “La Lazio per me rappresenta una sfida. Nazionale? Ci spero!”

Le parole di Zanoli nell’intervista sulla Lazio Women e la prossima stagione

“Devo essere sincera, per me l’anno scorso è stata dura. In ritiro ero in piena fase di recupero, erano i primi mesi e star fuori e vedere le tue compagne che si allenano e si divertono è tosta. Capisci però comunque quanto ami quello che fai, ora voglio lasciarmi tutto alle spalle e ripartire, voglio dare il cento per cento e mettermi a disposizione del mister, delle compagne e ripartire”.

Zanoli sulla carica per la prossima stagione

“Sicuramente io ho una carica incredibile, ho tanta voglia di rinascere e rimettermi in gioco. Di riacquisire consapevolezza nei miei mezzi, ho voglia di mettermi a disposizione della squadra. Dopo questo secondo infortunio ogni allenamento è come una piccola vittoria e cerco di godermelo al massimo, dandomi al cento per cento aiutando le mie compagne, soprattutto le nuove. Stiamo cercando di conoscerci, stiamo lavorando forte e ci vorrà del tempo ma c’è un bell’ambiente, energia positiva e sono tanto fiduciosa”.

Zanoli su Portales

“Sicuramente è fortissima, molto tecnica, veloce e rapida. È quello stimolo in più per giocarci ogni weekend il posto. Ovviamente in base a chi starà meglio giocherà, l’importante è il bene della squadra. Quando verrò presa in causa cercherò di dare il massimo”.

Zanoli sull’infortunio

“Ho deciso di rinnovare e di restare perché voglio continuare il mio percorso di crescita, il primo anno venivo da esperienze difficili in cui non avevo continuità. Sono rinata, il primo grazie che va è al club che mi ha dato fiducia. Al mister, lo staff e le mie compagne perché senza loro non sarebbe potuto succedere. Voglio ripagare la loro fiducia, sto cercando di dare il massimo ed essere pronta. Il mio primo obiettivo è di stare bene, divertirmi e aiutare la squadra. Se dovesse arrivare la Nazionale sarei ben contenta di esserci. Primo gol? Mi piacerebbe tanto realizzare la prima rete con la Lazio, sono tre anni che sono qui e vorrei provare questa emozione”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP