Zara: “Il percorso del Gattuso allenatore è un fallimento”

Il giornalista Furio Zara è stato ospite a Radio Radio e ha concesso un’intervista nella quale ha parlato della prossima Lazio e, in particolare, del suo nuovo tecnico Gennaro Gattuso, bocciandolo.

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Zara ha parlato di Gattuso in un’intervista

Basta con la retorica dell’urlo, della maglia sudata cui si appella sempre Gattuso… In Nazionale cosa ha portato questa roba? Ho grande rispetto per l’uomo e per i suoi comportamenti. Ma il percorso da allenatore di Gattuso è un fallimento, un mistero! Non ha mai lasciato traccia, da nessuna parte”.

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