Zauri: “Vedo Lotito in difficoltà, Gattuso conosceva la situazione”

L’ex difensore della Lazio Luciano Zauri è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il complicato momento dei biancocelesti, sbilanciandosi su Lotito e su Gattuso.

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Le parole di Zauri sulle vicende di casa Lazio.

“Fare il tecnico in una situazione come quella della Lazio è difficile, ma anche stimolante. Quando Gattuso ha firmato sapeva la situazione, poi un’altra cosa è viverla. La pressione di Roma è importante, ma lui ha respirato palcoscenici molto importanti”.

Zauri sulla partita con il Bologna.

“Guardando la partita con il Bologna, credo che il centrocampo sia il reparto migliore. In mezzo al campo ci può stare, mentre in avanti qualcosa si deve fare. Entra Pinamonti, esce Ratkov, qualcosa ancora andrebbe preso. Così come in difesa, penso che qualcosa la Lazio dovrebbe fare per migliorare il reparto. L’eventuale permanenza di Romagnoli sarebbe perfetta. Se dovesse partire, andrei più su caratteristiche di giocatori che abbiano voglia e fare. Non credo si possano spendere molti soldi, ma serve gente che regge la maglia”.

Zauri su Lotito.

Ho la sensazione che Lotito sia in grandissima difficoltà, dura dare un giudizio o una soluzione, ma penso che si sia raggiunto un punto di non ritorno. Ho letto la sua nota l’altro giorno, ma non vedo la volontà di fare un passo nella cessione della società. Situazione complicata, anche perché i tifosi non hanno l’intenzione di tornare indietro”.

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