Zauri si racconta: “Contro la Fiorentina ho fatto una parata pazzesca”

L’ex terzino della Lazio Luciano Zauri, è intervenuto ai microfoni del podcast Doppio Passo per raccontare alcuni episodi che hanno caratterizzato la sua avventura in biancoceleste: in particolare un tocco di mano contro la Fiorentina diventato iconico.

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Le parole di Zauri sul suo rapporto con Lotito ai tempi della Lazio.

“Il primo periodo con Lotito fu difficile. Comprò molti giocatori l’ultimo giorno di mercato, quindi ci furono molte difficoltà, ma quella campagna acquisti portò i vari Rocchi e Pandev quindi qualche giocatore importante è arrivato e siamo ripartiti. Il presidente essendo nuovo ha avuto il suo percorso. Ricordo i telefoni che squillavano durante le riunioni tecniche. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui, anche se quando sono andato via qualche difficoltà c’è stata. Oggi siamo in buoni rapporti”.

Zauri sul famoso tocco di mano contro la Fiorentina.

“Lo racconto con il sorriso, ma ho vissuto due settimane molto pesanti. Non è un episodio di cui vado fiero. In quel momento ho fatto un gesto istintivo. A fine partita sono nate le polemiche. Ho fatto una parata pazzesca”.

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