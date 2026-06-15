Zauri: “Kolarov ancora mi chiama capitano”

L’ex terzino della Lazio Luciano Zauri ha rilasciato un’intervista al podcast Doppio Passo in cui ha raccontato diversi aneddoti relativi alla sua esperienza in biancoceleste: in particolare si è soffermato sul rapporto con Radu e Kolarov.

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Gli aneddoti di Zauri sul rapporto con Kolarov e Radu.

“Kolarov ancora mi chiama capitano. Quando è arrivato alla Lazio era la mia alternativa. Non ho mai percepito in lui in pericolo e io per lui sono sempre stato un amico, una persona di cui fidarsi. Parliamo di una persona speciale che si è costruito una grande carriera.

Lui e Radu li conoscono bene perché erano le mie alternative. Giocavano entrambi a sinistra. Erano molto giovani e io avevo già delle presenze. Stefan è una persona eccezionale. Lo abbiamo un po’ educato nell’alimentazione perché spesso, quando facevamo palestra la mattina, si sentiva un po’ di odore di aglio di troppo”.

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