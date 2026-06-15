INTERVISTE
Zauri: “Kolarov ancora mi chiama capitano”
L’ex terzino della Lazio Luciano Zauri ha rilasciato un’intervista al podcast Doppio Passo in cui ha raccontato diversi aneddoti relativi alla sua esperienza in biancoceleste: in particolare si è soffermato sul rapporto con Radu e Kolarov.
LEGGI ANCHE: Rovella apre all’addio, ma le offerte latitano
Gli aneddoti di Zauri sul rapporto con Kolarov e Radu.
“Kolarov ancora mi chiama capitano. Quando è arrivato alla Lazio era la mia alternativa. Non ho mai percepito in lui in pericolo e io per lui sono sempre stato un amico, una persona di cui fidarsi. Parliamo di una persona speciale che si è costruito una grande carriera.
Lui e Radu li conoscono bene perché erano le mie alternative. Giocavano entrambi a sinistra. Erano molto giovani e io avevo già delle presenze. Stefan è una persona eccezionale. Lo abbiamo un po’ educato nell’alimentazione perché spesso, quando facevamo palestra la mattina, si sentiva un po’ di odore di aglio di troppo”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Romagnoli in Qatar: a breve l’ufficialità!
-
CALCIOMERCATO LAZIO4 ore ago
Mandas – Bournemouth: oggi scade il diritto di riscatto, il futuro resta un rebus
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Lazio, Arnau Martinez si complica: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Provedel-Inter, cambia la strategia: ecco l’ultima idea nerazzurra