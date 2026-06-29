Zauri ritrova Lotito? L’ex difensore contattato per la panchina della Reggina

Ufficializzato l’acquisto della Reggina, Claudio Lotito è di fronte alla scelta del nuovo allenatore cui affidare la guida della formazione amaranto; tra i nomi emersi, quello dell’ex calciatore della Lazio, Luciano Zauri, sembra essere il preferito del patron biancoceleste.

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Lotito vuole Zauri: sarà lui il nuovo allenatore della Reggina?

Secondo quanto riportato da il Corriere del Mezzogiorno, Luciano Zauri sarebbe il nome prescelto da Claudio Lotito per guidare la Reggina. I due si conoscono da tempo, avendo l’allenatore difeso la maglia della Lazio tra il 2003 e il 2008 e tra il 2011 e il 2013. Dopo l’ultima stagione trascorsa sulla panchina del Campobasso, l’ex difensore è ora libero e senza squadra, ma, stando a quanto riportato, è già stato contattato da diversi club di Serie C.

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