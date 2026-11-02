Zazzaroni: “Questa Lazio sembra il Leicester di Ranieri. Primo posto meritato”

Nel suo editoriale sulle colonne de Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni si è soffermato anche sulla Lazio alla luce del primo posto in solitaria il classifica dopo il successo sul Cagliari. Di seguito l’estratto sui biancocelesti.

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Le parole di Zazzaroni sulla Lazio prima in classifica

“L’unica cosa chiara è che la Lazio merita questo primo posto e che lo conserverà durante la sosta, da sola o in compagnia. Lo merita per come sta giocando da metà agosto, per come si danna, per la reazione avuta ieri dopo il gol di Nzola, per la qualità dell’azione e della conclusione di Isaksen e per il 2-1 voluto con tutto sé stesso da Pinamonti. Da settimane i paragoni si sprecano: somiglia alla prima Lazio di Maestrelli; no, al Verona di Bagnoli; non scherziamo, sembra il Leicester di Ranieri. Fantasie, suggestioni, gli azzardi dell’euforia: è semplicemente la squadra di Gattuso che a forza di scappare da casa si è allontanato soprattutto dal pregiudizio. Rino sta affrontando il momento con un equilibrio che direi miracoloso se non fosse frutto delle tante esperienze precedenti.”

Redazione Lazionews.eu

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