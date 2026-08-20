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Zazzaroni: “La Lazio arriverà sopra al decimo posto”
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni durante un video Facebook sul profilo di Giuseppe Cruciani, ha stipulato la sua classifica per questa stagione di Serie A, citando anche la Lazio.
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La classifica della Lazio secondo Zazzaroni
“L’Inter allo stato attuale è la squadra più forte, se il Napoli prende un difensore vero e la punta, ad esempio Gabriel Jesus… è lì. Il Milan è un grande rebus, la Fiorentina è molto divertente… una scommessona. La Lazio arriverà sopra al decimo posto”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
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|9
|Juventus
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|Lazio
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|Lecce
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|Milan
|0
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|Monza
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|0
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|Napoli
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|Parma
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|Sassuolo
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|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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