“La lettera di Lotito un delirio. Al-Thani e Pignataro? Balle colossali”: il durissimo editoriale di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, nel suo lunghissimo editoriale apparso sulle colonne del Corriere dello Sport, ha analizzato in maniera durissima e netta la parabola ormai sempre più discendente del presidente Lotito, la lettera scritta ai tifosi e le “balle” relative alla cessione del club ad Al-Thani e Pignataro.

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L’editoriale di Ivan Zazzaroni su Lotito e la Lazio

Un editoriale durissimo quello del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha aperto le pagine del suo giornale relative alla Lazio. Il titolo è già esplicativo: “Lotito, ora basta: fenomenologia di un rapporto ormai finito”. Il direttore fa una sorta di autopsia di un legame ormai più che ventennale tra il patron biancoceleste e la Lazio, conclusosi già da tempo ma che ora sta mostrando i colpi di coda finali.

Zazzaroni, in merito alla lettera di Lotito ai tifosi pubblicata su Il Messaggero, ha parlato di “delirio” da parte del presidente, una lettera scritta “probabilmente con l’AI” e che attesta la “miseria nella quale è caduta la Lazio”. Un tunnel senza più uscite, luci, senza più cenni di vita. Un disamore imperante, sempre più incombente, sempre più esteso nella geografia della città e dei sentimenti dei tifosi laziali.

Poi, nella seconda parte, il direttore del CdS si è soffermato sulle “balle colossali” relative alla cessione del club da parte di Lotito al duo Pignataro-Al-Thani. Zazzaroni ha parlato di “Fakeland”, di una sorta di isola fertile nella quale far attecchire bugie e notizie inventate, al solo scopo forse di speculare e strumentalizzare un momento di difficoltà. “Pignataro non è minimamente interessato al pallone e Al-Thani non è mai venuto a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia”: cala così il sipario su uno dei momenti più torbidi nella storia della Lazio.

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