Zazzaroni: “La Lazio sta morendo, punto. Lotito non ha capito la portata della rottura”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo lungo editoriale apparso sulle colonne del suo giornale, ha parlato della grande manifestazione organizzata dai tifosi della Lazio contro Lotito, invitando così il presidente a riflettere sulla portata della rottura. Ecco alcuni passi del suo articolo.

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L’editoriale di Zazzaroni sulla manifestazione dei tifosi e la rottura con Lotito

Il monito che il direttore del CdS vuole lanciare al presidente Lotito è chiarissimo: riflettere, riflettere e ancora riflettere sulla portata storica ed epocale della frattura con (quasi) tutto il popolo laziale. Zazzaroni parla di “Lazio che sta morendo” e di un Lotito che “mettendo da parte l’orgoglio, che è un pessimo consigliere, dovrebbe riflettere a lungo sul corteo dei 25mila laziali” che ha attraversato Roma lo scorso 2 luglio.

Poi ancora la riflessione sul senso di appartenenza, riprendendo le parole del sociologo tedesco Norbert Elias. L’appartenenza – dice Zazzaroni – “è alla base del successo popolare del calcio. Senza gente, un pallone non rotola. Senza gente, il correre di ventidue uomini in campo è soltanto un falso movimento. A Roma lo hanno capito prima di tutti, ma non è affatto detto che altri non si trovino a seguire o imitare prestissimo l’esempio”.

Poi il direttore si sofferma nell’analizzare la varietà viva e vitale che componeva i sentimenti di quei 25mila. C’erano rabbia, disincanto, amarezza, delusione, depressione, paura, riscatto, voglia di rivalsa. C’era l’orgoglio mai sopito di un popolo fiero, spavaldo, che poggia il suo presente sulla solidità della sua storia. Minimizzare o marginalizzare la portata di tale evento, sarebbe l’ennesimo errore da parte di Lotito. Un errore che, visto l’orgoglio, molto probabilmente farà.

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