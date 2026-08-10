Zazzaroni: “Guardiola in Nazionale? Chiedete a Gattuso e Spalletti”

Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo editoriale si esprime sulle vicende della Nazionale e sulle ultime dichiarazioni di Paolo Maldini.

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L’editoriale di Ivan Zazzaroni su Il Corriere dello Sport in merito alla Nazionale.

“Se dopo il no di Guardiola avessero indicato come ct Antonio Conte, che per inciso ha solo due anni più di Pep e non può essere considerato un difensivista, né un perdente, Paolo e Leonardo sarebbero ancora al loro posto. Qualcuno dovrebbe spiegare a Paolo la struttura e le funzioni della Figc precisando che gli unici a decidere la politica di valorizzazione dei giocatori sono i club.

A Coverciano arrivano atleti formati dalle società. Uno come Conte avrebbe garantito il risultato sportivo e quindi la possibilità per il nuovo management di sviluppare finalmente un programma a lunga scadenza: se la Nazionale non risponde sul campo, presidenti e dirigenti federali fanno le valigie e vanno a casina”.

Zazzaroni sulle parole di Paolo Maldini.

“Di sicuro le parole di Urbano Cairo, mica uno qualsiasi, non sono interpretabili: ‘I club volevano Antonio’. Guardiola è un tecnico formidabile ma, nonostante i titoli accumulati e l’indiscussa personalità, dubito che avrebbe potuto lavorare per più di una settimana ogni due mesi con gli azzurri. Chiedere a Spalletti e Gattuso. O a Mancini. Ho stima di Paolo così come apprezzavo tanto, ricambiato, suo padre Cesare, ma sull’intransigenza mi rifaccio a una battuta del grande Marcello Marchesi: ‘Intransigente. Sbagliando si spara”.

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