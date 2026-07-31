Zazzaroni: “La Lazio è morta, non esiste più. Lotito? Non vuole minimamente vendere”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in una lunga intervista sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della situazione attuale della Lazio, del presidente Lotito e molto altro ancora.

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Le parole di Zazzaroni nell’intervista sulla Lazio

“Quelli al presidente Lotito sono inviti inutili, perché non li ascolta. Non si rende conto oppure, se si rende conto, è anche peggio. La Lazio sta veramente morendo, sta scomparendo. E’ una squadra assolutamente marginale, è uno scempio assoluto. Nonostante ciò, però, per lui è tutto normale e ha risposto male anche al nostro Rindone a Reggio Calabria. Ogni pomeriggio alle 15, in riunione, non sappiamo cosa scrivere sulla Lazio. L’immagine che viene fuori del club è assolutamente debilitante. Non so, sinceramente, dove vuole andare a parare”.

Zazzaroni sul futuro della Lazio e le previsioni

“Non so cosa prevedere, non sono un mago. Forse lui scommette ancora su sé stesso, Gattuso dovrà fare miracoli e legittimare sul campo quello che lui sta facendo. Il miracolo non ti porta da nessuna parte, pure lo scorso anno hai fatto la finale di Coppa Italia, ma, di fatto, è come se non avessi giocato. La differenza tecnica con l’Inter era impressionante”.

Zazzaroni sulla Lazio senza prospettive

“Anche se la Lazio dovesse andare in Conference, non servirebbe a nulla. Manca una prospettiva, manca una visione generale, cosa che hanno tutte le altre medio-grandi squadre. Tu oggi hai i tifosi che ti schifano, addirittura non vanno allo stadio, una situazione societaria assolutamente fallimentare, sportivamente pure peggio. Ecco, dopo 22 anni puoi anche lasciare. Per me, non ci sono acquirenti e non ci sono mai stati. Molti tifosi laziali hanno inventato trattative, e lo capisco, perché lo sognano”.

Zazzaroni su Pignataro

“Non ha mai avuto un interesse nella società. Ha pensato una volta a una sponsorizzazione, ma lui è uno che meno va in luce e meglio sta. Non è mai stato interessato a entrare nel calcio, non vuole uscire. Questo però fare parte della narrazione, delle fantasie che ogni tanto circolano. So solo che quando inviti Lotito a riflettere è assolutamente inutile. Non venderà mai, non è interessato a farlo, anche se sul giornale invitassi a farlo non servirebbe assolutamente a nulla”.

Zazzaroni sullo stadio vuoto

“Quando i tifosi hanno deciso di fare lo sciopero bianco, è chiaro che è tutto cambiato anche a livello giornalistico. Se 20/30/40mila tifosi ti dicono che non vanno più allo stadio, è chiaro che nel racconto della protesta cambia tutto. Lo scorso anno c’erano state 10mila persone a contestare, è vero, ma 30mila si erano abbonate. Ora è tutto cambiato, l’anno scorso era un episodio quasi isolato. Sono molto più vicino a Tommaso Paradiso”.

Zazzaroni sul peso della politica per il caso Lazio

“Non vorrei che la politica avesse condizionamenti di questo tipo francamente. Vorrei soltanto che ci fosse una presa di posizione e una riflessione da parte sua, ma è un sogno. Dovrebbe essere lui a spingersi fuori dalla Lazio, dovrebbe partire da lui. Se la gente continuerà a non andare, la Lazio non esiste. Senza tifosi, non c’è Lazio. Sicuramente Lotito in passato ha fatto anche bene, ma poi c’è una fine. A un certo punto la cosa non funziona più”.

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