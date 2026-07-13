Zazzaroni: “Mai visto nulla del genere, Lotito fa continue provocazioni”

Durante un’intervista rilasciata sul canale Youtube del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato di Gattuso e di Claudio Lotito. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Zazzaroni su Lotito e su Gattuso

Zazzaroni su Lotito

“Quello che io non capisco è chiaro che la distanza siderale, oggi è incolmabile, fra la tifoseria e la società e quindi il presidente. Ma perché fa cose come quella di mettere in contemporanea stati generali e presentazione? Per quale motivo? Sembra che ci sia una provocazione continua. Invece di dei tifosi, invece di tentare, magari non serve a nulla, di riavvicinarsi, vogliamo dire così, anche se sono i risultati che riavvicinano. Tu considera che tutto questo nasce probabilmente da una fronda che avrà degli interessi, però quando cominciano a essere 25.000 le persone che vanno in piazza non ci sono anche persone che non hanno alcun interesse se non quello della passione, tantissimi, la maggioranza è quella, è evidente che devi fare i conti con quello che in questo momento sei. Sei inviso alla tua gente. Quindi è è veramente pazzesco. Non ho mai visto una roba del genere”.

Zazzaroni su Gattuso

“Gattuso è uno che anche da soprattutto da giocatore, ma anche poi per le scelte che ha fatto da allenatore, si è sempre nutrito dell’ambiente. Lui diceva che a volte si caricava di più a giocare in trasferta. Come come fai a essere l’allenatore giusto in questo clima? Io ho vissuto una situazione non dico simile, però a Pisa 10 anni fa e l’ho seguita in prima persona aiutando in qualche modo anche la società, il cambio società con con il ministro per lo sport Abodi e arrivarono appunto i Corrado. E lui a un certo punto era solo, non c’era la proprietà, era praticamente partita, i tifosi contestavano in continuazione, non capiva. Ha voluto sfidare, ha sfidato anche questa situazione che forse, io non glielo auguro, forse più grande di lui. Però se riesce a fare risultati”

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