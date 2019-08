ZEMAN LAZIO – Zdenek Zeman è stato l’allenatore della Lazio dal 1994 al 1997. Il tecnico boemo, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de Il Giornale. Queste le sue parole, in cui cui svela quale squadra di oggi allenerebbe.

LAZIO – “Quale squadra allenerei oggi? La Lazio. Ha un gruppo di giocatori non famosi, non strapagati, da formare. In queste condizioni do il meglio”.