Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ZEMAN INTERVISTA – La Lazio è momentaneamente al primo posto nella classifica della Serie A. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Zeman ha analizzato la stagione dei biancocelesti fino a questo momento. Ecco le sue parole.

Le parole di Zeman

“La squadra di Inzaghi viene da 21 partite utili di fila, non da tre. Anche se mancano i risultati delle gare da recuperare, la Lazio se lo deve godere questo primo posto. In Serie A la Lazio è la squadra che più mi piace vedere. Giocare bene è sempre un vantaggio anche se a volte non porta punti. La formazione di Inzaghi invece ci sta riuscendo. Giocano da squadra. Tutti si aiutano e sono molto attenti a quello che fanno. E hanno il centrocampo migliore del campionato.”

Su Luis Alberto

“Luis Alberto? In questa stagione sta facendo cose eccezionali. La Lazio ha un buon gruppo. Vuol dire che lavorano tutti bene.”

Il paragone con la Lazio del 2000

“Quella squadra era più forte nelle individualità ma anche nel collettivo rispetto a questa, che però riesce a sopperire a quel divario proprio giocando insieme”

