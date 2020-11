Tempo di lettura: 2 minuti

KERZHAKOV SEMAK ZENIT – Alla vigilia della gara contro la Lazio, Kerzhakov e il tecnico Semak sono intervenuti in conferenza stampa per commentare l’avversaria di domani del loro Zenit. Il portiere russo si è complimentato con Ciro Immobile per le sue straordinarie qualità sotto porta, mentre l’allenatore gli ha fatto eco elogiando la qualità delle aquile. Queste le loro parole.

Il match di domani

“Non va male, chi è tornato dalla Nazionale è più stanco ma la nostra condizione fisica è buona. Non sarà facile per noi, ma così come per tutte le squadre che hanno tanti giocatori nazionali. Immobile? Non ha bisogno di presentazioni, è eccezionale, veloce, pericoloso spalle alla porte. Abbiamo già studiato a fondo le partite precedenti della Lazio, avremo modo di studiare ancora anche lui. Porte chiuse in Italia un vantaggio per noi? L’unica arma in più per noi è che riusciremo a capire meglio cosa si diranno gli avversari in campo, però il calcio senza tifosi è sempre uno svantaggio. Non è bello. Pronostico? All’andata la Lazio aveva tante defezioni, domani non sarà così avranno un altro modo di giocare, dovremo essere bravi a capire. Ultima occasione per lo Zenit? Cerchiamo solo di pensare alla nostra prestazione, siamo concentrati e non pensiamo a cosa succederà dopo”

Le parole di mister Semak

“Sono molto bravi a gestire la palla e ripartire velocemente con qualità. Dipenderà tutto da noi, da quanto concederemo a loro, dovremo concedere meno spazi possibili. Un bene per la Lazio aver recuperato tanti giocatori, noi siamo contenti di affrontare la migliore Lazio ma noi pensiamo alla nostra partita”.

Ore 18:40, lo Zenit scende sul prato dell’Olimpico

La rifinitura dello Zenit





