ZENIT LAZIO IMMOBILE LEIVA STRAKOSHA – Domani sera alle 19, la Lazio affronterà lo Zenit San Pietroburgo nel match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League. Secondo quanto appreso dalla redazione di Lazionews.eu, sia Immobile che Lucas Leiva e Strakosha non dovrebbero prendere parte alla trasferta russa. I due infatti nonostante si siano allenati regolarmente questa mattina, non sono partiti con la squadra e sono rimasti a Roma. L’attaccante campano e il centrocampista brasiliano si vanno ad aggiungere alla già lunga lista di indisponibili per il match della competizione continentale.

