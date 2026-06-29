Spunta Zerrouki: la Lazio pensa all’algerino per la mediana

Il probabile passaggio dal 4-3-3 sarriano al 4-2-3-1 di mister Gattuso impone l’acquisto di calciatori funzionali allo schema di gioco posposto dal tecnico calabrese: per il ruolo di mediano al fianco di Nicolò Rovella piace Ramiz Zerrouki, del Twente: gli aggiornamenti sulla trattativa per l’algerino.

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La Lazio vuole rinforzare la mediana: spunta Zerrouki

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio si sta muovendo non solo per trovare un attaccante e un difensore, ma anche per arricchire la linea di centrocampo con giocatori funzionali al gioco di Gattuso. In tal senso, Ramiz Zerrouki è considerato un calciatore perfettamente compatibile con Nicolò Rovella e con le idee del tecnico. Mediano interditore di nazionalità algerina, il ventottenne di proprietà del Feyenoord è attualmente impegnato ai Mondiali, dopo la stagione trascorsa in prestito al Twente. Per il suo cartellino la squadra di Rotterdam chiede una cifra intorno ai 6 milioni di euro.

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