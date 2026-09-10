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Spezia, Zilli ricorda la Lazio: “Realtà importantissima, è stata una grande occasione”

Published

3 ore ago

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Zilli intervista ricordi settore giovanile Lazio

Massimo Zilli, nuovo attaccante dello Spezia, nella conferenza stampa di presentazione con il club ligure, tra le varie cose ha ricordato anche i suoi anni nel settore giovanile della Lazio. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Zilli dello Spezia nel ricordare i suoi anni alla Lazio

“Gli anni passati sono stati sicuramente belli, nel senso che il Pordenone è stata la mia prima esperienza nel settore giovanile professionistico, quindi posso solo parlare bene, è una società importante a cui auguro il meglio di tornare presto in palcoscenici più importanti. Poi il salto successivo alla Lazio è stato bellissimo, mi sono confrontato con una realtà molto più importante e ho avuto la fortuna di giocare contro dei giocatori che adesso stanno in Serie A, in Premier League, quindi è stata una bellissima opportunità“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
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