INTERVISTE
Zoff: “Gascoigne miglior talento, ma si è buttato via”
Durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Dino Zoff ha parlato della sua esperienza alla Lazio e di Paul Gascoigne. Ecco le sue parole:
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L’intervista di Zoff sulla Lazio e su Gascoigne
“Ricordi belli, combattuti, pesanti per tante circostanze. Si veniva da un periodo complicato. Poi con l’avvento di Cragnotti si è sistemato tutto. Gascoigne è stato il miglior talento che ho allenato, ma si è buttato via”.
Redazione Lazionews.eu
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