Zoff: “Nazionale timorosa ma credo in Mancini”

Dino Zoff ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Repubblica dove ha parlato soprattutto di Nazionale e di cosa può ancora dare all’Italia Roberto Mancini.

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La Nazionale del Mancini-bis? Mi è sembrata inizialmente molto timorosa. Dopo ha combattuto, però mi ha colpito quella tensione che ho visto in avvio. Cosa serve fare? Parlare poco e lavorare molto. Siamo all’inizio di un nuovo percorso, sono fiducioso. Credo in Mancini, arriviamo da un periodo nero. Nella situazione in cui siamo, possiamo solo migliorare”

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