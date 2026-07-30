INTERVISTE
Zoff: “Gattuso si sarà calato nella parte, è un combattente”
Dino Zoff ai microfoni di Radiosei ha parlato sia del complicato momento della Lazio e dell’arrivo di Gattuso che della Nazionale.
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Le parole di Dino Zoff sulla Lazio di Gattuso.
“Non so se il momento della Lazio sia da definire compromesso. Non voglio discutere le ragioni, ma è ora di finirla con questo tipo di rapporto. Per creare entusiasmo c’è bisogno di unione di intenti, è basilare chiudere tutti questi discorsi. Serve rinunciare a qualcosa per ritrovare quel senso di unione, senza il quale è peggio per tutti. Non si può continuare per sempre con questo scontro.
Zoff su Gennaro Gattuso.
“Certo nella Lazio non ha trovato tanta tranquillità, ma lui è un combattente, si sarà certamente calato nella parte. L’ho avuto come giocatore in Nazionale, è davvero uno che dà tutto”.
Zoff sulla Nazionale.
“La Nazionale ora è in una situazione grave, non andare per la terza volta al Mondiale è molto pesante. Bisogna cercare di trovare una soluzione alla crisi. Di giovani bravi ce ne sono pochi in Italia e non perché non vengono fatti giocare. Sul ritorno di Mancini, la scelta è maturata semplicemente da una contrapposizione. Uno vince e l’altro perde, lo scontro era logico e si è risolta con il presidente della Federazione che ha avuto la meglio.
Quello che è successo nel 2023 con Mancini è accaduto. Ora è giusto chiudere una partita per aprirne un’altra. Il calcio italiano non può continuare ad essere fuori dal Mondiale. Pensiamo esclusivamente a cosa serve per superare la crisi”.
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