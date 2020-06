Tempo di lettura: < 1 minuto

ZOFF SERIE A – Ai microfoni di CalcioNews24 è intervenuto Dino Zoff per parlare della ripresa della Serie A e della lotta Scudetto mai come quest’anno avvincente. L’ex tecnico della Lazio ha espresso un suo pronostico sulle due contendenti. Ecco le sue parole.

La lotta Scudetto

“La Lazio è ad un punto e giustamente se la vuol giocare, quindi si vedrà chi riesce a presentarsi nel migliore dei modi dopo un periodo diciamo così, di chiusura. Uno stop anche emotivo? Non lo so, si vedrà, inutile fare previsioni perché è difficile anche se la Juve gode comunque dei favori del pronostico per la rosa di grande qualità”.

