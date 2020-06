Tempo di lettura: < 1 minuto

ZOFF LAZIO FIORENTINA – Dino Zoff, in vista del match di stasera della Lazio contro la Fiorentina, si è espresso ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue sensazioni.

Zoff su Lazio-Fiorentina

“Difficile fare previsioni per stasera. Sono due squadre che hanno bisogno assoluto di punti: la Lazio per non prendere ulteriore distacco dalla Juve, la Fiorentina per non cadere nel baratro della lotta per non retrocedere. Tutte e due hanno avuto problemi nelle ultime partite, si vedrà la forza di reazione dell’una e dell’altra. Dovrebbe essere una partita combattuta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.