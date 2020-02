Tempo di lettura: < 1 minuto

ZOFF LAZIO – Dino Zoff è una leggenda del nostro calcio. Campione del mondo a ‘Spagna ’82’, il portiere ha vissuto la sua carriera da calciatore principalmente a Napoli (1967-1972) e nella Juventus, con la quale ha collezionato 330 presenze tra il 1972 e il 1983. Con i bianconeri ha anche esordito in panchina come allenatore, esperienza che poi ha vissuto nella Lazio dal 1990 al 1994 e poi in due ritorni nel 1997 prima e nel 2001 poi. L’ex numero 1 della Nazionale ha detto la sua a TMW Radio sull’undici di Inzaghi dopo la vittoria di ieri contro l’Inter.

Zoff sulla lotta scudetto

“Non so se la Lazio possa essere effettivamente l’antagonista della Juve, anche l’Inter è ancora in corsa. Comunque i biancocelesti si ritrovano lì, hanno effettuato questo sorpasso e ora ci proveranno con tutte le loro forze. Il vantaggio di non giocare le coppe? Sì, sono d’accordo perchè ha una rosa più ristretta e in questo modo può gestirla”.

Simone Inzaghi

“Inzaghi è un grande allenatore. Del resto i numeri sono numeri. La squadra gioca bene e lui è anche un tecnico abbastanza aperto, sa giostrare i giocatori”.

Zoff sul centrocampo della Lazio

“Non mi soffermerei su un solo reparto, parlerei di tutta la Lazio nel suo insieme. C’è il capocannoniere e c’è una difesa che prende pochi gol, è una Lazio che dà buone garanzie. Ho sempre detto che era un’ottima squadra, ora sta facendo di più. Milinkovic? Stiamo parlando di un centrocampista completo, è questa la sua forza”.

