Zoff: “Protti era un bravo ragazzo, mi è rimasto nel cuore”

Dino Zoff si è unito al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti con un messaggio attraverso cui ha voluto ricordare l’attaccante, che ha vestito la maglia biancoceleste dal 1996 al 1998. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: La lettera di Gregucci: “E’ mortificante vedere così la Lazio”

Le parole con cui Dino Zoff ha voluto ricordare Igor Protti, scomparso oggi a 58 anni

“Ne ho un ricordo piacevole, di una persona a modo. Alla Lazio ho fatto il possibile per metterlo nelle migliori condizioni. Era un bravo ragazzo, ho sempre avuto grande feeling e rispetto per lui. Segnava tanto, era un goleador, li sapeva fare. In campo era un signore. Chi sia morto a quest’età mi dispiace molto, non ci sentivamo da tempo ma ne ho un piacevole ricordo, mi è rimasto nel cuore perché modesto nel proporsi”.

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP