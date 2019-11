ZOFF LAZIO – Dino Zoff è una leggenda del nostro calcio. Campione del mondo a ‘Spagna ’82’, il portiere ha vissuto la sua carriera da calciatore principalmente a Napoli (1967-1972) e nella Juventus, con la quale ha collezionato 330 presenze tra il 1972 e il 1983. Con i bianconeri ha anche esordito in panchina come allenatore, esperienza che poi ha vissuto nella Lazio dal 1990 al 1994 e poi in due ritorni nel 1997 prima e nel 2001 poi. L’ex numero 1 della Nazionale ha detto la sua al Corriere dello Sport sull’undici di Inzaghi e la corsa Champions.

Lazio

“Chi è la favorita per il quarto posto? Inter e Napoli le vedo più avanti, almeno seconda e terza. Per le altre sarà una bella lotta. La Lazio forse mi sembra la più pronta, ha un bel potenziale e lo sta esprimendo. Ci sarà da divertirsi”.