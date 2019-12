Tempo di lettura: < 1 minuto

ZOLA LAZIO – Gianfranco Zola, ex giocatore e allenatore, ha rilasciato un’intervista a Nuova Sardegna nella quale non sono mancati riferimenti alla Lazio e alla prima parte di stagione esaltante dei biancocelesti.

Lazio

“Il Cagliari è reduce da due sconfitte, è vero. Ma con la Lazio, che è una grande squadra come ha constatato persino la Juve a Riyadh in Supercoppa, poteva anche vincere: al 92′ i rossoblu erano in vantaggio. La seconda contro l’Udinese invece è arrivata inaspettatamente”.