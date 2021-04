Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA LAZIO IMMOBILE – Pur felice per la vittoria della squadra – ottenuta in una giornata in cui tutte le concorrenti per la Champions hanno vinto – forse il sorriso di Ciro Immobile è quello meno radioso tra tutti quelli mostrati alla fine della gara del Bentegodi. Il bomber di Torre Annunziata ha infatti mancato l’appuntamento col gol anche ieri. E siamo ad otto. Otto giornate consecutive di campionato senza segnare. Una siffatta striscia senza gol non si era mai verificata da quando la Scarpa d’Oro 2019-20 veste la maglia biancoceleste.

La crisi di Immobile: a secco anche a Verona

L’attaccante della Lazio non è riuscito a rompere il digiuno che dura dallo scorso 7 febbraio quando decise il match interno contro il Cagliari con una zampata delle sue. Domenica prossima alle 15 arriva all’Olimpico il Benevento di Pippo Inzaghi: un buona occasione, trattandosi di un match casalingo, per tornare al gol. Ponendo fine ad un’astinenza che, qualora si perpetrasse, potrebbe condizionare pesantemente la corsa della Lazio verso la Champions League.

