PAGELLE Juventus Lazio 0-3: Danimarca on fire, Isaksen e Provstgaard da sogno

I “demoni” danesi Provstgaard e Isaksen regalano uno storico successo ai capitolini, sigillo di Dele-Bashiru nel finale: queste le pagelle e i voti dei calciatori della Lazio nella partita contro la Juventus, finita per la squadra di Gennaro Gattuso.

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Le pagelle e i voti dei calciatori della Lazio nella partita contro la Juventus.

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MANDAS 6,5 Costretto a costruire con i piedi nella maggior parte delle occasioni, dimostra di avere ancora qualcosa da migliorare. Fra i pali si conferma fra i migliori portieri della Serie A. Puntualissimo nelle uscite.



FLORIANI M. 6,5 Parte molto alto, ma quando si rende conto che Alajbegović è un cliente piuttosto pericoloso, sembra che voglia limitare le sue sortite offensive. Dopo mezz’ora ha già annientato il calciatore bosniaco, tanto che Spalletti lo sostituisce dopo i primi 45′. Gara di grandissima sostanza in entrambe le fasi nella seconda frazione.



SUTALO 6,5 Soffre gli inserimenti veloci di Kolo Muani, al 33′ rischia di combinare la frittata con un passaggio maldestro verso Tavares, favorendo l’inserimento dell’attaccante francese, rimedia con un recupero prodigioso. Piano piano prende le misure e dirige diligentemente il reparto difensivo biancoceleste.



PROVSTGAARD 7 A volte esagera con il pressing alto, lasciando pericolosamente ampi spazi a Kolo Muani. Soffre quando i ritmi si alzano. Si fa comunque trovare pronto in più di un’occasione, anticipando in area il diretto avversario. Al 37′ un colpo di testa magistrale sull’assist al bacio di Zaccagni, porta in vantaggio la Lazio, superando colossi come Bremer e Lucumì. Il danese rischia di bissare la rete con un altro paio di tentativi.



NUNO TAVARES 7 Quando si accende mette sempre in apprensione la retroguardia della Vecchia Signora. Al 44′ scheggia la traversa, sfiorando il secondo gol consecutivo. Gran merito del portoghese sul cambio di gioco che lancia Isaksen sul 2-0. Condizione fisica straripante.



FRATTESI 6 Prezioso nei ripiegamenti difensivi, meno brillante del solito in fase offensiva. Bremer lo tallona senza lasciargli un attimo di respiro. Fra i baluardi biancocelesti nell’assedio finale dei piemontesi.



BELAHYANE 6,5 Gioca stranamente più alto rispetto alle partite precedenti, il compito di impostare dalla difesa ricade su Mandas. Solito motorino a centrocampo, lotta come un leone si porta a casa l’ennesima prestazione di livello.



TAYLOR 7,5 Sembra quasi che gli abbiano impiantato un paio di polmoni in più. Insegue per tutto il campo i bianconeri, mordendo le caviglie. Il suo agonismo è reso palese anche dalla vigoria con la quale strappa la palla dalle mani degli avversari per velocizzare il gioco. Un autentico cyborg olandese, costretto ad uscire per una botta subita in partita. Al 69′ DELE-BASHIRU 7 Aiuta i compagni a tenere il fortino biancoceleste imbattuto e sul finale chiude una serata da sogno con una progressione in solitaria, mettendo la firma sul 3-0.



ISAKSEN 8 Al 31′ si divora un’occasione colossale di testa, l’esterno danese tenta di piazzarla mandandola un metro alla sinistra dalla porta difesa da Vicario. Al 66′ Isaksen sigilla il risultato sul 2-0 a con una magia delle sue. Il numero undici della Lazio sta tornado su livelli eccelsi. Al 79′ LAZZARI sv



NOSLIN 6 Gli si vuole bene per l’impegno incredibile che mette ogni volta in campo, ma quando sbaglia semplici stop di petto o di piede, si capisce perché non sempre sia stato considerato il centravanti titolare della Lazio nelle annate precedenti. Al 69′ PINAMONTI 6 si vede poco, tenta qualche spizzata per i compagni di squadra, ma la Lazio ha già abbassato parecchio il baricentro e davanti ci sono solo le balle di fieno. Dopo un successo del genere sarebbe ingiusto dargli l’insufficienza.



ZACCAGNI 7 Si vede poco nella prima mezz’ora, ma al 37′ inventa un cross teso meraviglioso al centro dell’area, che Provstgaard sfrutta al meglio per siglare l’1-0. Dall’85 PEDRAZA sv.



Allenatore GATTUSO 9 Ringhio aveva parlato di coraggio e la sua Lazio ne mette in abbondanza in campo, condito da una buona qualità e da un’intelligenza che solo le grandi squadre posseggono. Diciannove punti in 7 partite, il suo nome è già scolpito indelebile nella storia della Prima Squadra della Capitale.

di Marco Fabio Ceccatelli

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