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PAGELLE Lazio-Lecce 3-0: Noslin super, Tayolor e Isaksen ispirano. Che Lazio!
Lazio Lecce è ormai statistica: la squadra di mister Gattuso ha superato 3-0 in casa i salentini, mantenendo la prima posizione nella Serie A 2026 2027: ecco le pagelle dei Biancocelesti!
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I voti della Lazio contro il Lecce nelle pagelle della redazione
- MANDAS, 6.5 – Giornata relativamente calma per il portiere della Lazio che, però, compie un paio di buoni interventi e, soprattutto, manda spesso i suoi in profondità, con grande precisione. SICUREZZA.
- FLORIANI, 6.5 – Non ha giornata facilissima, con il suo avversario diretto, Fatah, che è particolarmente ispirato nella corsa e nell’uno contro uno. Non cede e cresce durante il match, dimostrando una buona resistenza. ATTENTO.
- DOEKHI, 6,5 – Solido in difesa, bravo a tenere la posizione nell’area biancoceleste. Si fa vedere anche in zona offensiva, in una partita di alto livello. SOLIDO.
- LEITE, 6.5 – Bene in fase difensiva e, soprattutto, bene nell’idea di centrale che sale e gioca alto. Non a caso è uno dei giocatori che ha corso di più, rarità per il suo ruolo. Soffre qualcosa sugli inserimenti del Lecce, ma argina senza problemi Geubbels. STRUTTURATO.
- PEDRAZA, 6 – Ci mette impegno e corsa, ma viene spesso murato. Serve un po’ più di precisione nell’ultimo terzo di campo, ma resiste fisicamente e fa qualcosa di buono in fase di spinta. PROPOSTIVO.
- PELLEGRINI, S.V.
- FRATTESI, 7 – Non ha avuto una settimana facile, e si vede. Gioca ordinato, senza sbagliare, ma sembra che gli manchi il consueto spunto offensivo, se non in un paio di occasioni. Poi, però, fa un goal clamoroso. LETALE.
- BELAHYANE, 6.5 – Il classico lavoro-ombra per lui: gioca una partita al servizio dei suoi compagni, erigendo una vera e propria diga davanti alla linea di Gattuso. MASTINO.
- ROVELLA, S.V.
- TAYLOR, 7.5 – Gioca bene a centrocampo, soffrendo un po’ il Lecce, ma gestendo benissimo i palloni che passano dai suoi piedi. L’assist per Noslin è un colpo di genio, da grande giocatore. ISPIRATO.
- ISAKSEN, 7 – Una vera certezza destra, cofnermata dal bellissimo assist per il vantaggio di Noslin. Gioca una nuova ottine partita, dando continuità al suo grande lavoro. IMPORTANTE.
- CANCELLIERI, 6.5 – Bravo a combattere sulla palla che serve a Frattesi, regalando un assist.
- PINAMONTI, 5.5 – Forse l’unica nota stonata di questa Lazio. Non si vede praticamente mai, né dentro l’area, né fuori. Combatte per la squadra, ma è davvero poco servito. Funzionale, per gli spazi che riesce a creare. INVISIBILE.
- GUDMUNDSSON, S.V.
- NOSLIN, 8 – Fa quello che serviva alla Lazio: l’attaccante che non sbaglia. Colpisce di testa nel primo tempo, batte di piede nella ripresa. Doppietta per lui e miglior stagione in A della sua carriera. E siamo a fine novembre. CINICO.
- DELE-BASHIRU, S.V.
Mister GATTUSO, 7 – La Lazio non gioca una partita strepitosa dal punto di vista dello spettacolo, ma rischia poco e vince nettamente su un Lecce che gioca bene il primo tempo. La squadra è solida e grintosa, come il suo allenatore.
Martino Cardani
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|28
|11
|4
|Como
|26
|12
|5
|Milan
|24
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|12
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
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|14
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|12
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|11
|14
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|10
|12
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Sassuolo
|8
|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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