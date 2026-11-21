Lazio Lecce è ormai statistica: la squadra di mister Gattuso ha superato 3-0 in casa i salentini, mantenendo la prima posizione nella Serie A 2026 2027: ecco le pagelle dei Biancocelesti!

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I voti della Lazio contro il Lecce nelle pagelle della redazione

MANDAS, 6.5 – Giornata relativamente calma per il portiere della Lazio che, però, compie un paio di buoni interventi e, soprattutto, manda spesso i suoi in profondità, con grande precisione. SICUREZZA.

– Giornata relativamente calma per il portiere della Lazio che, però, compie un paio di buoni interventi e, soprattutto, manda spesso i suoi in profondità, con grande precisione. SICUREZZA. FLORIANI, 6.5 – Non ha giornata facilissima, con il suo avversario diretto, Fatah, che è particolarmente ispirato nella corsa e nell’uno contro uno. Non cede e cresce durante il match, dimostrando una buona resistenza. ATTENTO.

– Non ha giornata facilissima, con il suo avversario diretto, Fatah, che è particolarmente ispirato nella corsa e nell’uno contro uno. Non cede e cresce durante il match, dimostrando una buona resistenza. ATTENTO. DOEKHI, 6,5 – Solido in difesa, bravo a tenere la posizione nell’area biancoceleste. Si fa vedere anche in zona offensiva, in una partita di alto livello. SOLIDO.

– Solido in difesa, bravo a tenere la posizione nell’area biancoceleste. Si fa vedere anche in zona offensiva, in una partita di alto livello. SOLIDO. LEITE, 6.5 – Bene in fase difensiva e, soprattutto, bene nell’idea di centrale che sale e gioca alto. Non a caso è uno dei giocatori che ha corso di più, rarità per il suo ruolo. Soffre qualcosa sugli inserimenti del Lecce, ma argina senza problemi Geubbels. STRUTTURATO.

– Bene in fase difensiva e, soprattutto, bene nell’idea di centrale che sale e gioca alto. Non a caso è uno dei giocatori che ha corso di più, rarità per il suo ruolo. Soffre qualcosa sugli inserimenti del Lecce, ma argina senza problemi Geubbels. STRUTTURATO. PEDRAZA, 6 – Ci mette impegno e corsa, ma viene spesso murato. Serve un po’ più di precisione nell’ultimo terzo di campo, ma resiste fisicamente e fa qualcosa di buono in fase di spinta. PROPOSTIVO. PELLEGRINI, S.V.

– Ci mette impegno e corsa, ma viene spesso murato. Serve un po’ più di precisione nell’ultimo terzo di campo, ma resiste fisicamente e fa qualcosa di buono in fase di spinta. PROPOSTIVO. FRATTESI, 7 – Non ha avuto una settimana facile, e si vede. Gioca ordinato, senza sbagliare, ma sembra che gli manchi il consueto spunto offensivo, se non in un paio di occasioni. Poi, però, fa un goal clamoroso. LETALE.

– Non ha avuto una settimana facile, e si vede. Gioca ordinato, senza sbagliare, ma sembra che gli manchi il consueto spunto offensivo, se non in un paio di occasioni. Poi, però, fa un goal clamoroso. LETALE. BELAHYANE, 6.5 – Il classico lavoro-ombra per lui: gioca una partita al servizio dei suoi compagni, erigendo una vera e propria diga davanti alla linea di Gattuso. MASTINO. ROVELLA, S.V.

– Il classico lavoro-ombra per lui: gioca una partita al servizio dei suoi compagni, erigendo una vera e propria diga davanti alla linea di Gattuso. MASTINO. TAYLOR, 7.5 – Gioca bene a centrocampo, soffrendo un po’ il Lecce, ma gestendo benissimo i palloni che passano dai suoi piedi. L’assist per Noslin è un colpo di genio, da grande giocatore. ISPIRATO.

– Gioca bene a centrocampo, soffrendo un po’ il Lecce, ma gestendo benissimo i palloni che passano dai suoi piedi. L’assist per Noslin è un colpo di genio, da grande giocatore. ISPIRATO. ISAKSEN, 7 – Una vera certezza destra, cofnermata dal bellissimo assist per il vantaggio di Noslin. Gioca una nuova ottine partita, dando continuità al suo grande lavoro. IMPORTANTE. CANCELLIERI, 6.5 – Bravo a combattere sulla palla che serve a Frattesi, regalando un assist.

– Una vera certezza destra, cofnermata dal bellissimo assist per il vantaggio di Noslin. Gioca una nuova ottine partita, dando continuità al suo grande lavoro. IMPORTANTE. PINAMONTI, 5.5 – Forse l’unica nota stonata di questa Lazio. Non si vede praticamente mai, né dentro l’area, né fuori. Combatte per la squadra, ma è davvero poco servito. Funzionale, per gli spazi che riesce a creare. INVISIBILE. GUDMUNDSSON, S.V.

– Forse l’unica nota stonata di questa Lazio. Non si vede praticamente mai, né dentro l’area, né fuori. Combatte per la squadra, ma è davvero poco servito. Funzionale, per gli spazi che riesce a creare. INVISIBILE. NOSLIN, 8 – Fa quello che serviva alla Lazio: l’attaccante che non sbaglia. Colpisce di testa nel primo tempo, batte di piede nella ripresa. Doppietta per lui e miglior stagione in A della sua carriera. E siamo a fine novembre. CINICO. DELE-BASHIRU, S.V.

– Fa quello che serviva alla Lazio: l’attaccante che non sbaglia. Colpisce di testa nel primo tempo, batte di piede nella ripresa. Doppietta per lui e miglior stagione in A della sua carriera. E siamo a fine novembre. CINICO.

Mister GATTUSO, 7 – La Lazio non gioca una partita strepitosa dal punto di vista dello spettacolo, ma rischia poco e vince nettamente su un Lecce che gioca bene il primo tempo. La squadra è solida e grintosa, come il suo allenatore.

Martino Cardani

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