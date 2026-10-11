PAGELLE Lazio Monza 3-1: prestazione top di Nuno Tavares e Isaksen

Tre punti che valgono come oro perché significano primo posto in classifica: queste le pagelle e i voti dei calciatori della Lazio nella partita contro il Monza, finita 3-1 per la squadra di Gennaro Gattuso.

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Le pagelle e i voti dei calciatori della Lazio nella partita contro il Monza



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MANDAS 7 – Chiamato poco in causa nel primo tempo (unica occasione degna di nota è quando si fa trovare pronto su un colpo di testa di Mangas), nella ripresa fa un vero miracolo sulla conclusione ravvicinata, sempre di testa, di Dany Mota. Reattivo sui tiri dalla distanza,



FLORIANI M. 6,5 – Un primo tempo all’insegna dei movimenti (giusti), poi cala nel finale (come tutta la squadra).



DOEKHI 6 – Qualche sbavatura difensiva di troppo gli costa il giallo. Gattuso decide di sostituirlo ad inizio ripresa (dal 53′ Leite 6 – Ancora in ripresa, rimedia un cartellino giallo per un fallo su Dany Mota)



PROVSTGAARD 6 – Non la sua prestazione migliore, ma comunque tale da valere la sufficienza. (dal 60′ Sutalo SV )



NUNO TAVARES 7,5 – Non solo il gol (il primo della stagione, ndr). Il portoghese si rende protagonista degli assalti biancocelesti, regalando non poche occasioni da gol ai compagni di squadra. È decisamente la sua giornata sì. Anche lui cala nella ripresa, ma il primo tempo è decisamente super! (dal 75′ Pedraza 6 – Entra e fa l’assist per il gol del 3-1 di Pinamonti che chiude il match) .



FRATTESI 6,5 – Cuore e anima di questa Lazio. Si fa trovare pronto su ogni pallone. Per festeggiare alla grande, però, manca un pizzico di precisione in più sotto porta. Encomiabile, lascia il campo dopo quindici minuti dal fischio d’inizio della ripresa. (Dal 60′ Dele-Bashiru 6 – Attento in fase di recupero, riesce a spezzare il ritmo dei brianzoli nel momento più difficile per la squadra biancoceleste. Ordinato, ma la strada verso il recupero totale è ancora lunga).



BELAHYANE 6,5 – Vicino al gol grazie ad una conclusione dalla distanza a metà ripresa, deviata in angolo dal portiere del Monza. Ottimo nei contrasti in zona mediana del campo, peccato per l’imprecisione sull’azione che porta alla rete di Goglichidze.



TAYLOR 6 – Primo tempo più che sufficiente, anche lui soffre nella ripresa.



ISAKSEN 7 – Il gol del raddoppio nel primo tempo è una vera perla: un tiro a giro sul quale il portiere del Monza non può far nulla. Nella ripresa “rischia” la doppietta personale prima colpendo il palo all’86’ e poi con una conclusione da distanza ravvicinata, salvata miracolosamente da Kouadio a due passi dalla linea di porta. Prestazione maiuscola.



NOSLIN 6,5 – Prova a rendersi pericoloso in diverse occasioni, ma non riesce a finalizzare. In compenso, però, serve l’assist decisivo a Nuno Tavares, mette lo zampino anche nell’azione del gol di Isaksen. Anche lui cala nella ripresa. (Dal 75′ Pinamonti 6,5 – Finalmente il primo gol con la maglia biancoceleste. E nel momento in cui la Lazio ne aveva più bisogno. L’attaccante altoatesino, infatti, si sblocca a fine secondo tempo, proprio quando il Monza stava spingendo di più per agguantare un pareggio e chiude definitivamente il match sul 3-1).



ZACCAGNI 6,5 – Il capitano della Lazio è sempre protagonista silenzioso delle incursioni offensive biancocelesti, regalando ai compagni di squadra preziosi assist. All’83’ va vicino al gol, negato solo dalla prodezza del portiere del Monza, Tornqvist.



Allenatore GATTUSO 7 – Dopo un primo tempo davvero impeccabile, la sua Lazio cala nella ripresa. Primo posto in classifica a braccetto con l’Inter. Solo applausi.

A.B.

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