PAGELLE Napoli-Lazio 1-1: bella partita al “Maradona”, Frattesi e super Isaksen garantiscono un punto

Al “Maradona” di Napoli la Lazio ha sfidato i Partenopei nel turno numero undici della Serie A 2026 2027: la squadra di Gattuso ha pareggiato per 1-1 e noi vi proponiamo le pagelle dei Biancocelesti!

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I voti dei giocatori della Lazio contro il Napoli nelle pagelle di Lazionews.eu

MANDAS, 7 – Attento, reattivo, preciso. Bravo nelle uscite, bravo tra i pali. Salva un goal fatto sull’occasione per Hojlund, con la reattività di un felino. Conferma l’andamento di una stagione di alto livello. SICUREZZA.

FLORIANI, 6 – Un po’ timido, esattamente come Tavares sull’altra fascia. Il Napoli sale di intensità nel corso della partita e lui sembra un po’ fuori posizione. Lang lo punta e lo salta troppo spesso. BLOCCATO. LAZZARI, 6 – Entra con lo spirito giusto, osando qualcosa.

SUTALO, 6 – Gioca appena più di mezz’ora, ma lo fa con autorità, andando anche vicino al goal. Peccato per l’infortunio, sperando che non sia nulla di grave. SFORTUNATO DIOGO LEITE, 6.5 – Bravo dietro, più che bravo in un paio di accelerazioni che mettono la Lazio in condizione di andare al tiro.

PROVSTGAARD, 6.5 – Partita solida, di sostanza, del centrale di Gattuso. Non si fa pregare quando c’è da andare deciso e sparare in tribuna, ma sa anche giocare con più calma e tecnica. Soffre un po’ Hojlund, ma è più merito dell’attaccante. ORDINATO.

TAVARES, 6 – Gioca più bloccato di quanto potrebbe consentire la partita, con la Lazio che spesso mette in difficoltà il Napoli con ripartenze veloci. Non sbaglia nulla, comunque, in una partita ordinata. Fuori per un problema, anche per lui si spera nulla di grave. TIMIDO. PEDRAZA, 6 – Un paio di accelerazioni interessanti e la giusta attenzione difensvia.

FRATATESI, 6.5 – Bravissimo nell’inserimento che regala il vantaggio alla Lazio, concluso con un gran tiro. A centrocampo prova qualche accelerazione interessante, chiusa però dalla retroguardia dei Partenopei. Torna al goal con una specialità della casa. DECISIVO. CANCELLIERI, 5.5 – Ha l’occasione per portare avanti la Lazio, ma calcia su Milinkovic. Non facile, a freddo, ma la sensazione è che avrebbe potuto fare qualcosa in più.

BELAHYANE, 6.5 – Altra partita di buona interdizione e regia intelligente. Riscoperto da Gattuso, sta giocando ad alti livelli. Tanti palloni passano dai suoi piedi e, anche se non è appariscente, sbaglia poco. METRONOMO.

TAYLOR, 6 – Buona partita, anche se si vede poco in fase offensiva. avrebbe un paio di occasioni interessanti, ma viene servito male dai compagni. Oggi lontano dai fasti del suo arrivo a Roma, è sempre e comunque una pedina importante nel centrocampo. POSITIVO.

ISAKSEN, 7 – Il migliore dei suoi. Galvanizzato dalla fascia da capitano, gioca una partita di grande voglia, corsa, idee. Va vicino al goal, spinge i suoi all’attacco. Una furia. ISPIRATORE.

PINAMONTI, 5.5 – Si vede poco, anche quando la Lazio spinge molto. Vero che la difesa del Napoli si chiude bene centralmente ma, dall’attaccante di Gattuso, ci saremmo aspettati qualcosa di più. Bene qualche sponda. DISPERSO. DELE-BASHIRU, 6.5 – Entra con voglia, bravo a mettere il fisico e la corsa al servizio dei suoi.

NOSLIN, 6.5 – Buon lavoro dell’attaccante esterno, che è ispirato nella corsa e nel tentativo di fare la differenza. Calcia in porta, prova spesso ad accentrarsi per mettere in difficoltà il Napoli. Manca solo lo spunto finale. ISPIRATO.

Allenatore GATTUSO, 7 – Bella Lazio, arrembante e quasi irrestibile nel primo tempo. Cala un po’ nella ripresa, con il Napoli che, giustamente, spinge per recuperare e vincere. Il “Maradona” non è un campo facile, ma i Biancocelesti oggi non ne escono ridimensionati.

Martino Cardani

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