Le PAGELLE di Bayern Monaco Lazio: Immobile spreca, Pellegrini e Vecino fanno acqua

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE BAYERN LAZIO - La Lazio dice addio alla Champions League. Il Bayern Monaco, che all'andata era apparso compassato e in difficoltà, cambia pelle e fa dei biancocelesti un sol boccone. Apre e chiude Kane, in mezzo il gol di Muller. Immobile non sfrutta l'unica occasione dell'incontro, mentre la difesa non regge l'urto dei bavaresi. Di seguito le loro pagelle a firma di Daniele Izzo.

Champions League, le pagelle di Bayern Monaco - Lazio

PROVEDEL 5 - Ipnotizza Musiala e Sanè. Ma, come successo con Okafor, non ha la forza di respingere il tocco ravvicinato di Kane. L'inglese lo batte ancora nel secondo tempo dopo che anche Muller lo aveva costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco.

MARUSIC 5,5 - Lancia un salvagente alla Lazio e le permette di rimanere a galla per più di un'ora. Neutralizza più volte gli attacchi del Bayern Monaco e sventa diverse occasioni complicate, non disdegnando qualche sortita offensiva. Decisamente il migliore del reparto.

GILA 5 - Sbava il compito in classe con diversi errori in uscita. Per il resto poco da dire: la verifica era quasi proibitiva.

ROMAGNOLI 5 - All'andata perfetto, al ritorno scolastico. Un po' poco per contrastare attaccanti del calibro di Kane e Muller.

LU. PELLEGRINI 4,5 - Parte in anticipo, ma arriva in ritardo. Sanè è veloce e sgusciante, talmente tanto da creargli problemi su problemi.

GUENDOUZI 5,5 - Il centrocampo del Bayern Monaco cala minuto dopo minuto sul fuoco del suo calcio. E persino uno così, in una notte del genere, finisce spento e sconsolato.

VECINO 5 - Fa la figura di Willy il Coyote con Beep-beep Musiala. Il centrocampista tedesco gravita sempre dalle sue parti, gli sporca l'impostazione e gli nasconde sempre il pallone.

(Dal 61' CATALDI 5 - Si fa vedere solo per il calcione a Kane che gli costa il cartellino giallo)

LUIS ALBERTO 5 - Più temperamento che qualità. Urla e sbraita, guida i compagni ma non si vede praticamente mai nelle zone che contano.

(Dall'80' KAMADA sv - Un altro scampolo di partita quando i buoi sono ormai scappati dal recinto)

FELIPE ANDERSON 6 - Quando sente la musichetta della Champions League si trasforma. Inizia a dribblare come un forsennato e non pare sentire la fatica. Mezzo voto in meno per aver tenuto in gioco Muller in occasione del raddoppio dei tedeschi.

(Dal 75' PEDRO sv - In campo a partita abbondantemente decisa)

IMMOBILE 4,5 - Il chissà più grande finisce nello zaino del capitano. Si divora la rete del vantaggio e da lì in poi il Bayern Monaco dilaga.

(Dal 61' CASTELLANOS 5 - Immobile sciupa, lui manco ci prova. Non va neppure vicino a impensierire la difesa guidata da Neuer)

ZACCAGNI 5,5 - Con Kimmich vince e perde. A volte viene fermato, altre lo passa con semplicità: e quando succede arriva sempre un pericolo per la difesa del Bayern Monaco.

(Dal 61' ISAKSEN 5 - Corre tanto ma non entra mai nel vivo dell'azione. Tutto il contrario di quanto accadde all'Olimpico qualche settimana fa)

ALL. SARRI 5 - Pochi minuti ed è già a guardare l'orologio. La sua Lazio regge praticamente un tempo, poi soccombe. L'uno-due del Bayern Monaco a fine primo tempo indirizza la partita, la ripresa è solo una passerella. Neppure i cambi riescono a incidere.

Daniele Izzo

@danieleizzo94