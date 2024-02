Le PAGELLE di Fiorentina Lazio: Casale para ma non difende, Luis segna ma l'attacco non incide

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE FIORENTINA LAZIO - La Lazio soffre tanto e alla fine lascia altri tre punti sul campo di una diretta avversaria come la Fiorentina. All'iniziale gol di Luis Alberto, i viola rispondono con Kayode e Bonaventura e si portano a casa una partita di vitale importanza nella corsa all'Europa. Tra le fila biancocelesti si salvano in pochi oltre allo spagnolo: Guendouzi e Provedel. Di seguito le loro pagelle, e quelle di tutti i calciatori laziali, a firma di Daniele Izzo.

Serie A, le pagelle di Fiorentina - Lazio

PROVEDEL 6,5 - In quattro occasioni bacia il palo, in due raccoglie il pallone in fondo alla rete. In mezzo mostra tante parate decisive, una da figurina Panini.

LAZZARI 5,5 - Sfida Sottil nei cinquanta metri con alterni risultati. Sicuramente meglio quando deve offendere.

CASALE 5,5 - Meglio da portiere che da difensore. Nel primo tempo si sostituisce due volte a Provedel, neutralizzando prima Sottil e poi Belotti. Nella ripresa, invece, causa il rigore e tiene in gioco Bonaventura nel raddoppio viola.

ROMAGNOLI 6 - Rispetto al compagno di reparto vive una serata ordinaria sia nel bene sia nel male. Non riesce a impedire i due gol, ma non ha grosse colpe.

MARUSIC 5,5 - Ballo il tango con Nico Gonzalez senza conoscere né i passi né il ritmo. Il coreografo Sarri se ne accorge e lo richiama nel backstage dopo appena un tempo.

(Dal 46' HYSAJ 5 - Esattamente come il compagno sostituito, soffre l'estro e la qualità dell'attacco viola. Soprattutto in occasione del secondo gol)

GUENDOUZI 6 - Veste la 10 di Luis Alberto e manda lo spagnolo in porta con un passaggio illuminante.

CATALDI 5,5 - Poche geometrie, ancora meno interdizione. Viene richiamato in panchina quando la Lazio subisce il gol del pari.

(Dal 61' VECINO 5,5 - Più pericoloso di Cataldi nell'area di rigore avversaria ma meno efficace in fase di non possesso)

LUIS ALBERTO 6,5 - Potrebbe aprire una scuola calcio e mostrare solo sue giocate. Il controllo con il quale si porta avanti il pallone in occasione del gol è da far vedere e rivedere ai giocavi calciatori. Così come il piazzato che manda la Lazio in buca d'angolo.

ISAKSEN 4,5 - Spaesato e sgridato. Perde la bussola dopo pochi minuti e non guizza mai. Motivo per cui prima i compagni e poi Sarri lo spediscono dietro la lavagna.

(Dal 46' ZACCAGNI 6 - Non poteva essere al meglio per ovvi motivi. Rivederlo in campo dopo più di un mese è già una buona notizia. La sufficienza è di incoraggiamento)

IMMOBILE 5,5 - Prestazione da "è intelligente, ma non si applica". Lotta come può per uscire dalla morsa del duo Ranieri-Milinkevic, ma non incide come sa.

(Dal 77' CASTELLANOS sv - Qualche buona spizzata e nulla più)

FELIPE ANDERSON 5 - Sbaglia scelta e finisce per innescare il primo contropiede vincente della Fiorentina. Poi si perde tra le gocce di pioggia che cadono sullo stadio Franchi.

(Dal 77' PEDRO sv - Ha poco più di un quarto d'ora a disposizione ma non riesce a farlo fruttare)

ALL. SARRI 5 - Altro giro, altra corsa. La sua Lazio non vuole scendere dalle montagne russe. A una vittoria segue sempre una sconfitta. È la regola di queste ultime settimane. La squadra bella e coriacea di Torino dura poco più di un tempo. Al gol di Kayode si scioglie e, come spesso è capitato in stagione, non riesce a reagire. Pochissime le occasioni avute, tante al contrario quelle concesse alla Fiorentina. Non la migliore prestazione dell'anno, anzi.

Daniele Izzo

@danieleizzo94