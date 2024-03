Le PAGELLE di Frosinone Lazio: Castellanos è Flash, Zaccagni luccicante

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE FROSINONE LAZIO - La Lazio dell'allenatore ad interim Giovanni Martusciello vince a Frosinone. Prima va sotto, per il gol di Lirola. Poi rimonta, grazie a Zaccagni e alla doppietta di Castellanos. E alla fine soffre, dopo il nuovo gol gialloblù targato Cheddira. Di seguito le pagelle dei calciatori laziali a firma di Daniele Izzo.

MANDAS 6 - Ha il vinavil sui guanti e lo fa vedere subito bloccando il tiro di Mazzitelli. Ma anche la colla serve a poco se la squadra non collabora: subisce il primo gol dopo una dozzina di minuti, il secondo nella ripresa.

MARUSIC 5,5 - Inizialmente fatica a capire che i gialli sono gli avversari. Poi pulisce il parabrezza e comincia a giocare con i compagni. Anche in proiezione offensiva, mettendo più volte in difficoltà Gelli e Zortea.

CASALE 5,5 - Sicuramente meglio del compagno di reparto, ma non è esente da colpe. Non dà mai l'impressione di essere sicuro.

ROMAGNOLI 5 - Sembra finito dentro un "loop, loop, loop" che lo fa andare sempre più "giù, giù, giù". Insomma, un deja-vù come canta Clara Soccini. Qualcosa di visto e rivisto nelle ultime settimane.

LU. PELLEGRINI 5 - Finisce dietro la lavagna assieme a Zaccagni per essersi perso Lirola in occasione del gol. E lì resta fino all'intervallo, quando viene sostituito a causa di un nuovo infortunio.

(Dal 46' LAZZARI 6 - Gelli abbassa i giri del motore. Di conseguenza, può vivere una serata tranquilla)

GUENDOUZI 7 - "E che je voi dì" si dice a Roma. Corre, lotta, combatte ed entra sempre nelle azioni più pericolose della Lazio. Stavolta con un assist, forte e preciso per Zaccagni. E che je voi dì se non: "sei imprescindibile"?

CATALDI 5 - Vince il premio come attore protagonista in un film horror. Sbaglia ogni tipo di scelta, finendo ben presto tra le grinfie dei dirimpettai frusinati.

(Dal 55' VECINO 6 - Gioca semplice, sbagliando poco e niente)

LUIS ALBERTO 6,5 - Recapita sulla testa di Castellanos un pallone che canta "fai gol". L'acuto più alto di una serata che l'ha visto tornare direttore d'orchestra.

FELIPE ANDERSON 6 - Indossa l'elmetto e scende in trincea: la Lazio ha bisogno di spirito di sacrificio e lui non si tira indietro. Lascia la scena ad altri e recupera una miriade di palloni.

(Dall'81' ISAKSEN sv - Ha a disposizione pochi possessi, mai la possibilità di accendersi)

IMMOBILE 5 - Altro che "la palla è tua amica", come diceva Roberto Sedinho a Holly. L'oggetto del mestiere gli rimbalza tra i piedi, salta ovunque e non permette mai conclusioni pulite. Continua così il momento no, divorandosi anche un gol già fatto.

(Dal 55' CASTELLANOS 7,5 - Più veloce di Flash: entra, segna e fa doppietta in pochi secondi. Poi concede ai fotografi l'immagine più bella della serata: l'abbraccio con Immobile)

ZACCAGNI 7 - Meglio nelle vesti d'arciere che in quelle di difensore. Se prima stende il tappeto rosso a Lirola, poi veste lo smoking e torna luccicante e decisivo.

(Dall'85' KAMADA sv - Altro giro, nuovo ruolo: si prende l'ala sinistra ma non ha chance per mettersi in mostra)

ALL. MARTUSCIELLO 6 - Lascia la panchina a Tudor con una vittoria sofferta, che racconta di tutti i pregi e difetti della gestione Sarri. Ha il merito, però, di azzeccare i cambi. Vecino lo ripaga mettendo ordine, Castellanos addirittura con una doppietta lampo. Metterà l'abbraccio con la squadra nell'album dei ricordi.

Daniele Izzo

@danieleizzo94