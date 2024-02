Le PAGELLE di Lazio Bologna: pasticcio Provedel, non bastano Isaksen e Gila

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE LAZIO BOLOGNA - La Lazio esce sconfitta dall'Olimpico. Non basta il gol di Isaksen. Il Bologna di Thiago Motta vince lo scontro diretto e con ogni probabilità condanna i biancocelesti a dover salutare la prossima Champions League. In spolvero, ancora una volta, Mario Gila. Male, invece, Provedel. Di seguito le loro pagelle, e quelle di tutti i calciatori biancocelesti, a firma di Daniele Izzo.

Serie A, le pagelle di Lazio - Bologna

PROVEDEL 4 - È il mastro-pasticcere di giornata. La combina grossa, tanto da meritare il grembiule nero del Pressure Test e riaprire una gara che fino a quel momento aveva avuto un solo padrone.

LAZZARI 5,5 - Ha sbloccato la skill velocità ma non la usa mai. Rimane bloccato e sicuro, senza mai sprigionare i cavalli al di là delle colonne d'Ercole del centrocampo.

(dal 76' LU. PELLEGRINI 5 - Un cross sparacchiato in curva Maestrelli e nulla più)

PATRIC sv - Uno dei tanti pestoni dei calciatori del Bologna lo manda ko dopo appena dieci minuti.

(Dal 11' CASALE 5 - Sfortunato in occasione del primo gol, colpevole sul secondo. Esce a vuoto su Zirkzee e rimane a guardare l'attaccante del Bologna trafiggere Provedel)

GILA 7 - Un gigante tra gli umani. È l'unico ad avere la criptonite per marcare Zirkzee. L'unico ad avere il coraggio per impostare l'azione. Tra i pochi a dimostrare sempre voglia di vincere fino all'ultimo minuto.

MARUSIC 5 - Non brilla, anzi. Va spesso in difficoltà sia a destra sia a sinistra. Tra le immagini della gara c'è sicuramente quel doppio sombrero subito che fa clamore.

GUENDOUZI 6 - Un po' meno del solito. Che è comunque più di tanti suoi compagni di squadra. Ma le tossine della Champions League si sono fatte sentire anche sull'infaticabile Matteo.

CATALDI 5,5 - Maresca non gli fischia niente e lui si innervosisce. Ne esce una regia sporca, non sintonizzata con il fuso orario dei compagni di squadra.

LUIS ALBERTO 5 - Compra a Provedel gli ingredienti per cucinare la frittata. Poi viaggia sempre a marce ridotte e non trova mai il modo per incidere nella gara.

(Dal 76' KAMADA 6 - Tra i subentrati è forse il migliore. Ma non basta per riuscire a riacciuffare una partita dal sapore di treno perso)

ISAKSEN 7 - Meriterebbe uno show tutto suo, come David Letterman. Segna e va vicino alla doppietta. Ma per elencare quanto di buono fatto vedere in campo non basterebbero due ore di programma televisivo.

(Dal 64' PEDRO 5,5 - Una sciabolata e null'altro. È lecito aspettarsi di più da un campione come lui)

IMMOBILE 6 - Ingaggia con Skorupski un duello da western, ma il portiere del Bologna è sempre più reattivo. Allora decide di trovare in Isaksen un alleato e consegnargli un assist al bacio.

(Dal 64' CASTELLANOS 5,5 - Skorupski esce a valanga e gli nega l'unica opportunità che ha di iscriversi al tabellino dei marcatori)

FELIPE ANDERSON 6 - Ultimamente per marcarlo servono attitudine, coraggio e anche una scatola di moment. Fa venire il mal di testa a Posch, impreziosisce di qualità la manovra ed entra in tutte le azioni importanti della partita.

ALL. SARRI 6 - Saluta (forse) definitivamente il treno per la Champions League. Perde uno scontro diretto pesantissimo e si lecca le ferite. Patric allunga la lista degli infortunati. Sbaglia Provedel, non abituato a queste situazioni. E deve fare i conti con una rosa corta, falcidiata e un calendario pieno d'impegni. Una situazione non idilliaca, nonostante la vittoria sul Bayern Monaco.

Daniele Izzo

@danieleizzo94