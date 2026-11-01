PAGELLE Lazio Cagliari, ma chi altro ce li ha Isaksen e Taylor? Gol pesantissimo di Pinamonti

Le pagelle dei calciatori della Lazio nella sfida di Serie A contro il Cagliari, match valido per la 10a giornata di campionato: ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dalla redazione di Lazionews.eu.

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Le pagelle di Lazio Cagliari: i voti ai biancocelesti

MANDAS 5,5 Solite imprecisioni con i piedi, ma la colpa va ascritta ai suoi compagni di reparto che lasciano spesso ad impostare il portiere greco. Poteva fare di più sul gol del Cagliari? Forse, ma la deviazione di Sutalo lo inganna.

FLORIANI MUSSOLINI 6 Maldini lo punta a più riprese, ma l’esterno biancoceleste difende in maniera quasi impeccabile sull’ex attaccante della Lazio. Corre più di tutti e cresce nella seconda frazione.

SUTALO 5,5 Non impeccabile in occasione del gol di Nzola, nelle ultime due uscite qualche errore di troppo per il centrale croato.

PROVSTGAARD 6 Si propone in diverse occasioni nella metà campo del Cagliari, meglio in fase offensiva che in difesa Dal 75′ LEITE, ordinato e calmo, un professore in campo.

TAVARES 5,5 – Fadera lo mette in difficoltà con la sua velocità nei primi minuti, anche quando l’attaccante gambiano esce dal campo, il portoghese non alza i giri. Apparso piuttosto appesantito. Dal 55′ PEDRAZA 6,5 Fa il Tavares meglio del Tavares stesso, fondamentale la sponda per il gol di Pinamonti.

BELAHYANE 5,5 Meno brillante del solito, soffre la freschezza dei centrocampisti rossoblù. Troppi errori tecnici dovuti al pressing asfissiante dei sardi. Dall’ 81′ CATALDI n.v. Danilo è tornato e farà molto comodo alla truppa di Gattuso.

TAYLOR 7 Tallonato per tutta la partita dai centrocampisti e dai difensori del Cagliari, che cercano di arginarne le iniziative. L’olandese cresce nella ripresa e incorona l’ennesima prestazione maiuscola. Quanta qualità e quantità in un singolo calciatore.

FRATTESI 5.5 Si vede che non è in condizioni ottimali, commette errori non da lui. Reclama un calcio di rigore nel primo tempo che Colombo non ravvisa. Dal 55′ DELE-BASHIRU 6,5 il nigeriano impatta sulla partita portando nuova linfa in una Lazio apparsa un po’ stanca. Dele è un’arma potentissima per Gattuso.

ISAKSEN 8 L’ennesima perla del demone danese, un gol da antologia che regala il pari ai capitolini. Il numero 11 biancoceleste può diventare l’arma segreta di questa Lazio. Ricordate il Kvaratskhelia del Napoli 2022/2023? Non aggiungo altro.

NOSLIN 6,5 Entra con merito nel gol di Isaksen, un motorino inesauribile che fa del pressing una missione di vita. Come fai a rinunciare ad un giocatore del genere. Da esterno a sinistra cala un po’ il suo rendimento, ma non l’impegno.

ZACCAGNI 6Spunti di grandissima qualità del capitano biancoceleste, che i compagni non riescono a sfruttare a dovere. Lascia il campo per un fastidio, che speriamo non sia nulla di grave. Dal 55′ PINAMONTI 7 Entra e timbra il cartellino di testa, potenzialmente uno dei gol più pesanti della sua carriera.

Mister Gennaro GATTUSO 7 Nel primo tempo si lamenta per il giro palla troppo lento dei suoi, i cambi gli restituiscono il ritmo che desidera e poi la zampata di Pinamonti, che poesia!

di Marco Fabio Ceccatelli

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