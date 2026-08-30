PAGELLE Lazio Genoa 1-0: Frattesi devastante, Tavares straripante. Gattuso disegna un’ottima Lazio

Le pagelle dei calciatori della Lazio nella sfida di Serie A contro il Genoa, match valido per la 2a giornata di campionato: ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dalla redazione di Lazionews.eu.

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Le pagelle di Lazio Genoa: i voti ai biancocelesti

Christos MANDAS, 6,5 – Attento, sicuro tra i pali ma per lui poco lavoro questa sera contro i liguri, almeno fino al 93′: su Frendrup è decisivo e compie una parata che vale i tre punti.

Floriani MUSSOLINI, 6,5 – Coraggio, spinta, intensità e grande attenzione in fase difensiva. Ripiega bene quando c’è da farlo, ma la fascia la consuma anche in fase offensiva. Bene il tandem con Cancellieri sulla corsia di destra. Gattuso ha trovato il nuovo titolare. Manuel LAZZARI, s.v.

Danilho DOEKHI, 5,5 – Non commette gravi errori, ma risulta ancora troppo macchinoso e impacciato. In attacco, poi, si divora il gol del potenziale 2-0 per la Lazio.

Oliver PROVSTGAARD, 6 – Bene il danese nelle coperture e nelle marcature preventive, ma deve ancora migliorare con i piedi e in fase di impostazione.

Nuno TAVARES, 7 – Suo l’assist per il gol di Frattesi, suo il palo preso dopo un’incornata di testa sul finire di primo tempo, sue le innumerevoli sgroppate nel corso della sfida. Se questo è il Nuno Tavares che resterà, ci sarà da divertirsi. Alfonso PEDRAZA, 6 – Nulla di trascendentale per l’ex Villareal, ma rispetto alla sfida di Coppa Italia contro il Mantova, il miglioramento si vede.

Davide FRATTESI, 7,5 – Devastante con i suoi inserimenti, già un leader per i suoi compagni. Anche questa volta in gol, per Gattuso è diventato già imprescindibile. Bravo anche nel raccordare i reparti e in fase di impostazione.

Nicolò ROVELLA, 6 – Poco più di una mezz’ora di gioco per lui, poi costretto a uscire dal campo per un infortunio al polpaccio destro. Non molto per dimostrare qualcosa, ma sufficiente in alcune trame proposte a centrocampo. Reda BELAHYANE, 6,5 – Buonissima partita per il centrocampista marocchino, sia in fase interdittiva che di costruzione. Ottima qualità di palleggio, pulizia nelle uscite e attenzione nelle coperture.

Kenneth TAYLOR, 6,5 – Bene anche l’olandese. I tre di centrocampo si muovono all’unisono, con intelligenza e intensità. Per l’ex Ajax qualche conclusione provata, ma soprattutto tanta, tanta quantità.

Matteo CANCELLIERI, 5,5 – Meglio di Bologna, ma non ancora pienamente sufficiente. Una partita attenta la sua, anche in aiuto di Floriani, ma troppo deficitaria in fase offensiva. Gustav ISAKSEN, 6,5 – Entra e lo fa alla grande. Una spina nel fianco costante per la difesa ligure, salta più volte l’uomo e in diverse occasioni tenta il tiro. Ottimo impatto con la gara per il danese.

Boulaye DIA, 5 – I soliti problemi per l’attaccante senegalese. Pochi i palloni toccati, quasi sempre fuori dal gioco, nessuna conclusione tentata. Peccato, arrivava da un grande assist nella trasferta di Bologna. Andrea PINAMONTI, s.v.

Mattia ZACCAGNI, 6 – Punta e salta più volte l’uomo, tenta qualche tiro a giro e gioca sovrapposizioni intelligenti. Continua a mancare il gol, serve più cattiveria e lucidità vicino alla porta.

All. Gennaro GATTUSO, 7 – Dopo un avvio terrificante contro il Mantova, contro Bologna e Genoa mister Gattuso ha iniziato a dare identità e struttura alla squadra. Reparti meno lunghi e più compatti, distanze rispettate, grande intensità soprattutto per i primi 60 minuti e, soprattutto, porta inviolata nei primi 180 minuti della stagione. Il gruppo è con lui, e si vede.

di Claudio Troilo

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